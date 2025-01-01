PPC広告動画メーカー: 高コンバージョン広告を迅速に作成

スクリプトからのテキスト-ビデオ機能で、スクリプトをダイナミックな動画に変換して広告コンバージョンを向上させましょう。

小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターをターゲットにした30秒の鮮やかな動画を作成し、目を引くPPC広告動画メーカーキャンペーンをどれほど簡単に開始できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るくダイナミックで、元気で親しみやすいナレーションを添え、デザイン経験がなくてもプロフェッショナルな動画広告を迅速に生成できる「テンプレートとシーン」の力を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングエージェンシーとパフォーマンスマーケターを対象にした45秒の説得力のある指導動画を開発し、AIビデオメーカーが多様な広告クリエイティブの制作をどのように効率化するかを示します。プロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学を提示し、権威あるナレーションで、すべての動画キャンペーンで一貫したブランドメッセージを伝えるために「AIアバター」を活用することで得られる効率性を強調します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けに、さまざまなプラットフォームでカスタマイズ可能な動画のリーチを最大化するための60秒の魅力的なチュートリアルを制作します。ビジュアル的に豊かでエネルギッシュなスタイルを採用し、熱意あるナレーションを添えて、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して異なるチャンネルにコンテンツを適応させる方法と、「字幕/キャプション」でアクセシビリティを確保する方法を示します。
サンプルプロンプト3
コピーライターやeコマースビジネスを対象にした30秒の簡潔なプロモーション作品を想像し、既存の広告コピーを魅力的な動画広告メーカーコンテンツにシームレスに変換する方法を示します。シンプルで直接的、かつインスパイアリングなビジュアルスタイルを採用し、温かいナレーションを添えて、「スクリプトからのテキスト-ビデオ」と「メディアライブラリ/ストックサポート」を組み合わせて、書かれたアイデアからインパクトのある動画広告を迅速に生成する力を強調します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

PPC広告動画メーカーの使い方

AI駆動ツールを使用して、PPCキャンペーンのための高インパクトな動画広告を簡単に作成し、より良いエンゲージメントを促進し、強力な結果を提供します。

1
Step 1
効果的なテンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされた動画テンプレートの幅広い選択肢から選び、広告クリエイティブの制作を迅速に開始し、キャンペーンの強固な基盤を確保します。
2
Step 2
広告コンテンツをカスタマイズ
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、スクリプトやビジュアルを追加します。AIビデオメーカーを活用して、ダイナミックなシーンやAIアバターを生成し、魅力的なストーリーテリングを実現します。
3
Step 3
ブランド要素を適用
ブランディングコントロールを使用して、ロゴ、特定のカラー、フォントを追加し、ブランドの独自性を統合します。プロフェッショナルなナレーションや字幕で明確さを向上させます。
4
Step 4
最適化された動画広告をエクスポート
さまざまなソーシャルプラットフォームに最適なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを選択して広告を完成させ、PPCキャンペーンのために動画広告を完璧に準備します。

使用例

広告で顧客の成功を強調

信頼を築き、新しい顧客獲得を促進するために、AI駆動の魅力的な動画を活用して、真実味のある顧客成功ストーリーを紹介します。

よくある質問

HeyGenはPPCキャンペーンの広告クリエイティブをどのように強化できますか？

HeyGenはAIビデオメーカーとして、高品質な広告クリエイティブを迅速に制作する力を提供します。AIアバターやカスタマイズ可能な動画を活用することで、注目を集め、PPC広告キャンペーンの結果を促進する魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenは効率的な動画広告制作のための使いやすいツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは直感的な動画広告メーカーとして設計されており、プロフェッショナルな動画テンプレートの幅広い選択肢とシンプルなドラッグ＆ドロップエディターを備えています。これにより、広範な編集の専門知識がなくても、魅力的な動画広告を迅速かつ簡単に制作できます。

HeyGenはPPC広告動画でブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？

HeyGenは強力なPPC広告動画メーカーとして、すべてのキャンペーンでブランドの整合性を確保します。包括的なブランディングコントロールを利用して、ロゴ、カスタムカラー、特定のビジュアルスタイルを組み込むことで、動画広告を独自でプロフェッショナルなものにします。

HeyGenは書かれた広告コピーをダイナミックな動画広告に変換できますか？

はい、HeyGenの高度なAI駆動ツールは、広告コピーを魅力的な動画広告に変換するのに非常に優れています。「スクリプトからのテキスト-ビデオ」やリアルなナレーション生成などの機能を活用することで、メッセージを簡単にアニメーション化し、インパクトのあるコンテンツを作成できます。