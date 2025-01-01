PowerPoint to Video Generator: スライドを魅力的なビデオに変換

静的なスライドをAIアバターとダイナミックなビジュアルで魅力的なビデオプレゼンテーションに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターや技術コミュニケーターを対象にした1.5分間のビデオは、PPTXファイルをダイナミックなビデオコンテンツに変える多様性を紹介します。ビジュアル的には、モダンなトランジションを用いたテンポの速いスタイルで、「横長16:9、正方形1:1、縦長9:16」でのエクスポート方法を明確に示します。アップビートなサウンドトラックと正確な「ボイスオーバー生成」が、視聴者に「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用してリーチを最大化するプロセスを案内します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーや忙しい教育者向けに、複雑なインストールなしでプレゼンテーションを変換する簡単さを強調する45秒の説明ビデオを作成します。ビジュアルスタイルはクリーンでユーザーフレンドリーであり、画面上のテキストが主要なアクションを強調し、「ソフトウェア不要」が大きな利点であることを明確にします。親しみやすく安心感のある声が視聴者を案内し、重要な「字幕/キャプション」がアクセシビリティと理解の容易さを確保します。
サンプルプロンプト3
この2分間の詳細なウォークスルーは、プレゼンテーションデザイナーや高度な企業コミュニケーターを対象にしており、スライドショーを変換する際の詳細なコントロールを示します。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されており、「シーンベースのエディター」を紹介し、ユーザーが個々の要素を操作して本当に「ダイナミックなビデオプレゼンテーション」を作成できる方法を強調します。自信に満ちた情報豊富なナレーションが、HeyGenの「テンプレートとシーン」機能が提供する高度なカスタマイズオプションを説明します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

PowerPoint to Video Generatorの使い方

PowerPointプレゼンテーションをダイナミックで魅力的なビデオに簡単に変換し、AIボイスとカスタムブランディングを加えて洗練されたビデオコンテンツを作成します。

1
Step 1
プレゼンテーションをアップロード
まず、既存のPowerPointファイル（.pptまたは.pptx）をプラットフォームに直接アップロードします。スライドはすぐに編集可能なビデオシーンに変換され、元のビジュアルとレイアウトを保持しながらビデオ作成の準備が整います。
2
Step 2
シーンを編集・カスタマイズ
アップロード後、各シーンをニーズに合わせて調整します。テキスト、図形、メディアを洗練したり、プレゼンテーションの視覚的魅力とエンゲージメントを高めるために多様なビデオテンプレートとシーンから選択できます。
3
Step 3
AIボイスオーバーとプレゼンターを追加
高度なAIボイスオーバー技術を使用してプロフェッショナルなナレーションを追加し、自然な声の幅広い選択肢を提供します。また、AIプレゼンターを統合して、コンテンツをダイナミックに伝えることができます。
4
Step 4
ダイナミックビデオをエクスポート
プロジェクトをMP4またはMOVなどの希望のフォーマットでエクスポートして完了します。新しいダイナミックなビデオプレゼンテーションは、スムーズなトランジションと高品質でプラットフォーム全体で共有する準備が整い、視聴者を魅了します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けにコンテンツを再利用

PowerPointプレゼンテーションを迅速に魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップに変換し、視聴者のインタラクションとブランドの可視性を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてPowerPointをAIを使ってビデオに変換しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、.pptおよび.pptxファイルを洗練された魅力的なビデオに変換します。プレゼンテーションをアップロードするだけで、HeyGenのAI駆動プラットフォームがダイナミックなビデオプレゼンテーションの作成プロセスを案内します。

HeyGenでPowerPointスライドを魅力的なビデオに変換する際に利用できるカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、PowerPointスライドを魅力的なビデオに変換するための広範なカスタマイズを提供します。編集可能なビデオシーンを利用し、140以上の言語でAIボイスオーバーを持つAIプレゼンターを組み込み、バックグラウンドミュージックを追加し、カスタムブランディングを適用してダイナミックなビデオプレゼンテーションを作成できます。

HeyGenはPowerPointプレゼンテーションを変換したビデオのエクスポートにどのようなフォーマットと解像度をサポートしていますか？

HeyGenは、PowerPointプレゼンテーションを高品質のMP4またはMOVビデオファイルとしてエクスポートすることをサポートしており、フルHDも含まれます。また、最終ビデオを横長16:9、正方形1:1、縦長9:16などのさまざまなアスペクト比でエクスポートして、多様な共有ニーズに対応できます。

追加のソフトウェアを必要とせずにPowerPointからダイナミックなビデオプレゼンテーションを作成できますか？

はい、HeyGenはシームレスなオンラインPowerPoint to Videoジェネレーターとして機能し、ソフトウェアのインストールは不要です。ウェブブラウザから直接PPTファイルを洗練されたシーンベースのビデオに簡単に変換でき、非常に便利です。