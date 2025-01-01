ポストセールストレーニングビデオツール：チームのスキルを向上させる
効果的なトレーニングビデオを迅速に制作し、営業チームのオンボーディングとスキルアップを実現します。スクリプトからのテキストビデオ機能がコンテンツ制作を効率化し、営業の生産性を向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一般的なカスタマーサポートの問い合わせをエンドユーザー向けに説明する45秒のチュートリアルビデオの作成方法を示してください。対象は一般顧客とカスタマーサポートエージェントであり、親しみやすいステップバイステップのビジュアルアプローチと明るい背景音楽が必要です。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、この重要なビデオ作成ツールを迅速に制作します。
国際的な営業チーム向けに、新しいポストセールスプロセスを概説する2分間の包括的な企業トレーニングビデオを制作してください。このコンテンツはグローバルな営業社員向けであり、モダンで視覚的にクリーンなスタイルと明確なオンスクリーングラフィックス、プロフェッショナルな音声ナレーションを求められています。HeyGenのテンプレートとシーン、1クリック翻訳を効果的に使用して多様なオーディエンスにリーチします。
経験豊富な営業プロフェッショナル向けに、個別化されたAIロールプレイシナリオを提示し、高度な交渉戦術を練習するための魅力的な90秒のビデオをデザインしてください。高いパフォーマンスを発揮する営業個人を対象とし、視覚と音声のスタイルはインタラクティブでリアルなものであるべきです。ダイナミックなAIアバターと音声生成を特徴とし、効果的なAI営業トレーニングのために挑戦的な顧客インタラクションをシミュレートします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ制作を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとAI音声を活用して、テキストを迅速にプロフェッショナルなビデオに変換します。この強力なテキストビデオ機能により、従来のビデオ制作に必要な時間とリソースを大幅に削減します。
HeyGenはトレーニングビデオのグローバルリーチをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは1クリック翻訳を提供し、企業トレーニングビデオやチュートリアルビデオを多様なグローバルオーディエンスに簡単に適応させることができます。この機能により、メッセージが世界中で共鳴します。
AIトレーニングビデオのカスタマイズオプションは何がありますか？
HeyGenはテンプレートと個別化されたAIロールプレイシナリオの豊富な選択肢を提供し、AI営業トレーニングや従業員オンボーディングコンテンツをカスタマイズできます。また、ブランドの資産を統合して一貫した外観と感触を実現できます。
HeyGenは営業チームのための効率的なビデオ制作をどのように支援しますか？
HeyGenはビデオ制作プロセス全体を効率化し、オールインワンのポストセールストレーニングビデオツールとして機能します。直感的な録画と編集ツールなどの機能により、チームは迅速にインパクトのあるコンテンツを生成し、洗練することができます。