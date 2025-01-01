ポートフォリオショーケースビデオメーカー: あなたの素晴らしいデモリールを作成

プロフェッショナルなテンプレートと簡単なカスタマイズで、あなたのプロジェクトを印象的なビデオポートフォリオに変身させましょう。

フリーランスのグラフィックデザイナーやマーケティングコンサルタントを対象にした45秒の説明動画を作成し、プロフェッショナルなポートフォリオの構築方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、プラットフォームの鮮明な画面録画とイラストアニメーションを組み合わせ、明るく自信に満ちたAI生成のナレーションを添えます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用してプロジェクトの成功を迅速に概説し、ボイスオーバー生成を利用して洗練されたプレゼンテーションを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新進のビデオエディターやモーショングラフィックスアーティスト向けに特別に作られた60秒のダイナミックな動画を想像してください。印象的なビデオポートフォリオやデモリールをまとめる方法を示します。ビジュアルはテンポが速く、クイックカットで多様なプロジェクトのスニペットとクリエイティブなトランジションを紹介し、エネルギッシュなサウンドトラックが物語を駆動します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートがビジュアルを強化し、AIアバターが異なるプロジェクトカテゴリを紹介することで、リールを際立たせる方法を強調します。
サンプルプロンプト2
オンラインポートフォリオウェブサイトを迅速に確立する必要がある小規模ビジネスオーナーやアーティストを対象にした30秒の簡潔な動画を開発します。ビジュアルプレゼンテーションは明るく魅力的で、ユーザーフレンドリーなインターフェース要素とカスタマイズ可能なレイアウトを示し、シンプルさを説明する親しみやすく明確な声を添えます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使って簡単に始められる方法を紹介し、すべての重要なメッセージが自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保することを強調します。
サンプルプロンプト3
経験豊富なクリエイティブプロフェッショナル向けに、ポートフォリオショーケースビデオメーカーのための正確なカスタマイズを求める45秒の意欲的な動画を作成します。この動画は洗練されたモダンな美学、洗練されたトランジション、微妙なブランド統合を特徴とし、落ち着いた権威あるナレーションで語られます。すべての詳細をカスタマイズする力に焦点を当て、特にアスペクト比のリサイズとエクスポートがプラットフォーム全体で完璧なプレゼンテーションを保証し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して洗練されたスクリプトを生成する効率性を強調します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ポートフォリオショーケースビデオメーカーの使い方

直感的なAI搭載の作成ツールで、あなたのスキルとプロジェクトを強調する魅力的なビデオポートフォリオを作成しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成を開始
あなたの作品を完璧にフレーム化するためにデザインされたさまざまなプロフェッショナルテンプレートとシーンから選択します。これにより、個別のビデオポートフォリオの強力な基盤が提供されます。
2
Step 2
AIの支援でコンテンツを追加
プロジェクトの詳細、画像、ビデオを簡単に統合します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用してプロフェッショナルなナレーションを生成し、説明を魅力的なボイスオーバーに変換してビデオ編集プロセスを進めます。
3
Step 3
デザインとブランドをカスタマイズ
ブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用して、あなたのショーケースビデオが個人のブランドを反映するように、独自のビジュアルアイデンティティを適用します。すべての要素を微調整して洗練されたポートフォリオデザインを実現します。
4
Step 4
ショーケースをエクスポートして共有
さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してビデオを完成させます。共有可能なポートフォリオリンクを生成するか、ビデオをダウンロードしてクライアントや雇用主にプロフェッショナルな作品を提示します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIビデオで数分で高性能な広告を作成

インパクトのあるプロモーションビデオやダイナミックなデモリールを数分で作成し、スキルを効果的にマーケティングし、新しい機会を確保します。

よくある質問

HeyGenはプロフェッショナルなポートフォリオショーケースビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、魅力的なビデオポートフォリオの作成を効率化する強力なポートフォリオショーケースビデオメーカーです。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、プロフェッショナルなポートフォリオを迅速かつ効率的に構築し、ポートフォリオデザインを向上させます。

HeyGenは私のビデオポートフォリオのブランディングにカスタマイズオプションを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴや色のカスタマイズを含む広範なブランディングコントロールを提供し、あなたのビデオポートフォリオがプロフェッショナルなポートフォリオのアイデンティティに完全に一致するようにします。さまざまなテンプレートとシーンから選択して、ポートフォリオデザインをカスタマイズし、編集ポートフォリオウェブサイトを際立たせることができます。

HeyGenでモーショングラフィックスの高品質なデモリールを生成できますか？

はい、HeyGenはビデオグラファーやモーショングラフィックスデザイナーが素晴らしいデモリールを作成するのを支援します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ、ボイスオーバー生成、広範なメディアライブラリサポートなどの機能を使用して、最高のプロジェクトを紹介するダイナミックなビデオポートフォリオを作成できます。

HeyGenは私のポートフォリオウェブサイトに最適なビデオポートフォリオビルダーですか？

HeyGenは、ポートフォリオウェブサイトに簡単に統合できるビデオポートフォリオを作成するための直感的なプラットフォームを提供します。AIを活用したツールにより、複雑な制作を必要とせずにビデオ作成を簡素化し、ビデオエディターとしてのスキルをアピールすることに集中できます。