フリーランスのグラフィックデザイナーやマーケティングコンサルタントを対象にした45秒の説明動画を作成し、プロフェッショナルなポートフォリオの構築方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、プラットフォームの鮮明な画面録画とイラストアニメーションを組み合わせ、明るく自信に満ちたAI生成のナレーションを添えます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用してプロジェクトの成功を迅速に概説し、ボイスオーバー生成を利用して洗練されたプレゼンテーションを強調します。

