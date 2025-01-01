ポートフォリオショーケースビデオジェネレーターで魅力的なビデオを作成

AIを活用して魅力的なビデオポートフォリオを簡単に作成。プロフェッショナルなテンプレートを利用してスキルをアピールし、際立たせましょう。

215/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングプロフェッショナルやコンテンツクリエイター向けに、キャンペーンの成功や多様なコンテンツ作品を簡潔に紹介するための30秒のAIビデオポートフォリオを開発してください。クリーンで魅力的なビジュアルとスムーズなトランジションを想像し、HeyGenのAIアバター機能を使用して自信に満ちたAIアバターがスクリプトから得た主要な成果を伝え、自動化されたビデオ作成プロセスを示し、ソフトでプロフェッショナルなバックグラウンドミュージックで強調します。
サンプルプロンプト2
プロダクトデザイナーやエンジニア向けに、特定のプロジェクトの詳細と進化を示すための60秒の製品デモンストレーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは詳細で説明的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して説明を強化し、正確で情報豊富なボイスオーバーと微妙な効果音を使用し、カスタマイズの可能性を強調するために字幕/キャプションで重要な情報を伝えます。
サンプルプロンプト3
潜在的なビデオ編集クライアントやプロダクションハウスをターゲットにした、20秒のビデオグラファーポートフォリオデモリールを組み立て、多様な技術スキルとクリエイティブな成果を紹介します。この高インパクトのモンタージュは、さまざまなビデオクリップの高速カットを特徴とし、シネマティックな音楽で強化され、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、プラットフォーム全体での最適な表示を実現し、多様なテンプレートとシーンを使用して迅速に組み立てます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ポートフォリオショーケースビデオジェネレーターの使い方

AIを活用した魅力的なビデオポートフォリオを簡単に作成し、あなたの作品を際立たせ、潜在的な雇用主やクライアントを感動させましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
ポートフォリオを紹介するために特化した多様なプロフェッショナルテンプレートから選択します。あなたの作品とスタイルにぴったりのデザインを見つけましょう。
2
Step 2
コンテンツを追加
プロジェクト、画像、テキスト説明を簡単にアップロードします。ドラッグ＆ドロップエディターを利用して、ポートフォリオの要素を最適なインパクトを与えるように配置します。
3
Step 3
AIで洗練
AIアバターを取り入れたり、魅力的なボイスオーバーを生成したり、スクリプトをビデオに変換することで、ビデオを強化します。AIの機能を活用して、洗練されたプレゼンテーションを実現しましょう。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、シームレスな共有に適したさまざまな形式でエクスポートします。高品質なポートフォリオビデオは、埋め込み、投稿、または直接送信する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

マーケティング＆広告キャンペーンの成果を表示

.

成功した広告キャンペーンやマーケティング成果物を強調するために、AI駆動の強力なビデオを生成し、見込みクライアントにあなたの専門知識を効果的に示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのように効果的なポートフォリオショーケースビデオジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、魅力的なポートフォリオショーケースビデオを簡単に作成できます。AIアバターを活用し、スクリプトからテキストをビデオに変換することで、ダイナミックなビジュアルプレゼンテーションを迅速に制作できます。

HeyGenはユニークなAIビデオポートフォリオを作成するためにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenはプロフェッショナルなテンプレート、ブランドコントロール、豊富なメディアライブラリを提供し、AIビデオポートフォリオをカスタマイズできます。これにより、ビデオが際立ち、個人またはビジネスブランドを真に反映します。

コンテンツクリエイターはHeyGenで高品質なビデオポートフォリオを迅速に制作できますか？

もちろんです。HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを備えた自動化されたビデオ作成を効率化し、コンテンツクリエイターが高品質なビデオポートフォリオを迅速に制作できるようにします。この効率性により、複雑なビデオ編集に煩わされることなく、最高の作品をアピールすることに集中できます。

個人のポートフォリオ以外に、HeyGenはどのようなビデオポートフォリオ作成に利用できますか？

HeyGenは個人のポートフォリオから製品デモンストレーションビデオまで、さまざまなビデオポートフォリオ作成ニーズに対応する多用途なツールです。マーケティングプロフェッショナルはHeyGenを活用して、魅力的なAIビデオマーケティングコンテンツを制作でき、多様なプロフェッショナルショーケースに最適です。