静的なデザインコンセプトを、HeyGenという強力なポートフォリオレポートビデオメーカーを使って、魅力的な45秒のビデオポートフォリオに変えてみましょう。このプロンプトは、グラフィックデザイナー、イラストレーター、モーションアーティストを対象に、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、彼らの創造性を真に引き立てるビジュアルでダイナミックでアップビートな作品を作成することを促します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャー、ビジネスアナリスト、プロジェクトリーダーのために、複雑なデータを明確でプロフェッショナルなレポートに変える、インパクトのある60秒のビデオプレゼンテーションを作成しましょう。このプロンプトは、簡潔で情報豊かな音声スタイルと企業のビジュアル要素を活用し、HeyGenのAIアバターを使って権威と洗練を持ってレポートを届け、メッセージが強く響くように導きます。
サンプルプロンプト2
フリーランスライター、コンサルタント、コーチがオンラインプレゼンスを向上させるために、個人ブランドストーリーを魅力的な30秒のビデオで解き放ちましょう。このビデオは、魅力的で本物のビジュアルスタイルと明確で共鳴するナレーションを組み合わせ、あなたのユニークな専門性を示すべきです。HeyGenの強力なボイスオーバー生成を活用して、ストーリーテリングを完璧にし、カスタマイズされたポートフォリオを際立たせましょう。
サンプルプロンプト3
クリエイティブエージェンシーやプロダクションハウスのために、クライアントの作品やプロジェクトのマイルストーンを紹介する高品質な15秒のビデオハイライトを迅速に生成しましょう。速いペースでインパクトのあるモダンなモンタージュのようなビジュアル美学とダイナミックなタイポグラフィを目指します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、簡潔なプロジェクト説明を魅力的なビジュアルストーリーに迅速に変換し、効率的なオンラインビデオメーカーとしての評判を確立します。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ポートフォリオレポートビデオメーカーの使い方

AIツールと直感的なデザイン機能を活用して、あなたの作品と洞察を効果的に紹介するプロフェッショナルなポートフォリオレポートビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
プロジェクトを作成
多様なビデオテンプレートから選ぶか、白紙のキャンバスから始めて、ポートフォリオレポートビデオを作成します。
2
Step 2
コンテンツを追加
レポートデータとスクリプトを簡単に入力し、プラットフォームがスクリプトからのテキストビデオを使用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換します。
3
Step 3
AIで強化
リアルなAIアバターを使用してレポートを発表し、ビデオにプロフェッショナルでダイナミックなタッチを加えます。
4
Step 4
エクスポートと共有
高品質なビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、すべてのプロフェッショナルプラットフォームで簡単に共有します。

使用例

ポートフォリオの物語を強化

AIを活用したダイナミックなビデオストーリーテリング機能を使用して、デジタルポートフォリオやレポートのための魅力的な物語を作成し、あなたのユニークなスキルを強調します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして素晴らしいビデオポートフォリオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、多様なビデオテンプレートと強力なカスタマイズオプションを活用して、プロフェッショナルなビデオを簡単にデザインし、あなたのユニークでクリエイティブな作品を効果的に紹介することができます。

HeyGenはクリエイティブプロジェクトのための使いやすいオンラインビデオメーカーとして何が優れていますか？

HeyGenは直感的なプラットフォームを通じて、複雑な編集スキルなしで高品質なビデオを制作できるようにします。テキスト読み上げや豊富なメディアライブラリなどの機能を備えたAIビデオクリエーターが、プロセスをシームレスでアクセスしやすくします。

HeyGenはレポートビデオで良いストーリーを伝えるのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはレポートビデオでのストーリーテリングを強化するために設計されています。AIアバター、ダイナミックなテキストビデオ機能、カスタマイズ可能な字幕を使用して、力強く物語を伝え、視聴者を引き込むことができます。

HeyGenはどのようにしてユニークでクリエイティブなビデオカスタマイズを可能にしますか？

HeyGenは、ビデオを真にユニークでクリエイティブにするための広範なカスタマイズ機能を提供します。多様なビデオテンプレートに加えて、ブランディング要素を個別に設定し、AIアバターを活用し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整することができます。