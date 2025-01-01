ポートフォリオ管理トレーニングビデオジェネレーター
AIアバターを活用して、魅力的なポートフォリオ管理トレーニングビデオを瞬時に作成し、学習を強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
L&Dチームが高度な投資戦略モジュールを設計するための2分間の情報ビデオを開発し、複雑なリスク評価方法を詳述します。このビデオは教育的で権威あるビジュアルトーンを必要とし、鮮明な画面グラフィックスと真面目で情報豊富な音声プレゼンテーションを組み込んでいます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、技術文書を効率的に洗練されたビデオ資産に変換してください。
グローバルな金融アドバイザー向けに、最近の資産管理における規制変更を強調する90秒のコンプライアンス研修更新ビデオを制作してください。ビジュアルと音声スタイルは直接的で簡潔かつフォーマルであり、重要な情報が明確に伝達され、アクセスしやすくなるようにします。HeyGenの字幕/キャプション機能を実装して、多言語研修ビデオをサポートし、多様な視聴者に対する明確さを向上させます。
金融アドバイザーがクライアントとの製品デモ中に使用することを意図した、個別の投資ポートフォリオ概要を紹介する1分間のクライアントエンゲージメントビデオを設計してください。ビデオは洗練されたクライアント中心のビジュアルアピールを持ち、スムーズなシーンの切り替えと安心感のあるAIボイスを備えています。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、印象的でプロフェッショナルなプレゼンテーションを迅速に組み立ててください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな社員研修ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを利用して、テキストをビデオに変換し、魅力的な社員研修ビデオを迅速に制作します。ユーザーはリアルなAIアバターを選択し、AIボイスオーバーを活用して効率的に魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenはL&Dチームが多言語およびブランド化された研修コンテンツを制作するのを支援できますか？
もちろんです。HeyGenはL&Dチームに強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや色の一貫した統合を可能にします。また、自動字幕/キャプションを備えた多言語研修ビデオの制作をサポートし、グローバルなアクセスを確保します。
HeyGenはビデオ制作ワークフローを効率化するためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは包括的なメディアライブラリ、多様なテンプレートとシーン、そしてインテリジェントなスクリプトジェネレーターを備えており、ビデオ制作を大幅に加速します。これらの機能により、複雑なビデオ編集ソフトウェアを必要とせずに高品質なビデオ出力を制作できます。
HeyGenは研修ビデオの柔軟な出力オプションとアクセシビリティ機能を提供していますか？
はい、HeyGenはアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートしており、さまざまなプラットフォームに適応可能なビデオを作成します。自動字幕/キャプションやAIボイスオーバーを含む統合されたAIツールは、アクセシビリティを大幅に向上させ、多様な視聴者に対する知識の保持を促進します。