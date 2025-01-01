潜在的なキャンペーンドナーや技術に精通した有権者を対象に、HeyGenが直感的な「AIビデオエディター」としてどのように機能し、影響力のある政治メッセージを作成するかを示す1分間の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的でクリーンにし、動的なオンスクリーングラフィックスを活用し、音声はプロフェッショナルで魅力的なAIナレーションを使用して、「スクリプトからのテキストビデオ」と「ナレーション生成」の機能を説明し、政治広告制作の効率性を強調します。

ビデオを生成