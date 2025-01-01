地域の政治キャンペーンのための魅力的な30秒の紹介ビデオを作成し、コミュニティ内の未決定の有権者をターゲットにします。このビデオでは、AIアバターが候補者の核心的な価値観について明確で簡潔なメッセージを伝え、プロフェッショナルでインスピレーションを与えるビジュアルスタイルで提示し、楽観的なバックグラウンドトラックを伴います。HeyGenのAIアバターを活用して、メッセージをシームレスに伝えましょう。

