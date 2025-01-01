政治ビデオメーカー：影響力のあるキャンペーンを作成

AIビデオ生成を使用して、影響力のある政治キャンペーンビデオを簡単に生成します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で、ソーシャルメディア向けの魅力的なビデオ広告を作成します。

地域の政治キャンペーンのための魅力的な30秒の紹介ビデオを作成し、コミュニティ内の未決定の有権者をターゲットにします。このビデオでは、AIアバターが候補者の核心的な価値観について明確で簡潔なメッセージを伝え、プロフェッショナルでインスピレーションを与えるビジュアルスタイルで提示し、楽観的なバックグラウンドトラックを伴います。HeyGenのAIアバターを活用して、メッセージをシームレスに伝えましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
特定の政策提案について関心を持つ市民に情報を提供し、署名や寄付を促すことを目的とした45秒の問題に焦点を当てたビデオ広告をデザインします。ビジュアルスタイルは現代的でデータ駆動型であり、ダイナミックなクリップとBロール映像を使用し、明確で権威あるナレーションを提供します。ビデオには、HeyGenによって生成された包括的な字幕/キャプションを含め、アクセシビリティと保持を確保してください。
サンプルプロンプト2
最近のイニシアチブのポジティブなコミュニティへの影響を紹介し、将来の資金調達活動のためにボランティアや潜在的な寄付者を鼓舞することを目的とした心温まる60秒のソーシャルメディアビデオを開発します。ビデオは本物で個人的なビジュアルスタイルを持ち、優しい希望に満ちたバックグラウンドミュージックを使用した証言を使用することができます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して、プロフェッショナルで感動的な物語を迅速に組み立てましょう。
サンプルプロンプト3
政治ビデオメーカーを使用して、若い有権者にキャンペーンイベントのクイックでエネルギッシュな一瞥を与える15秒の「舞台裏」アップデートビデオを作成します。ビジュアルスタイルは速いペースでダイナミックなカットと鮮やかな色を伴い、アップビートでモチベーショナルなオーディオトラックを伴います。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、ソーシャルメディアのオーディエンスに共鳴するクリスプで魅力的な解説を提供してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

政治ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールを使用して、明確なメッセージと広範なリーチを実現する政治キャンペーンビデオと影響力のあるビデオ広告を簡単に作成します。

1
Step 1
基盤を選択
多様なテンプレートとシーンから選択して、政治キャンペーンビデオを開始し、メッセージの強力なビジュアル基盤を確保します。
2
Step 2
スクリプトと声を追加
メッセージを入力し、ボイスオーバー生成を利用して自然な音声を作成し、テキストを聴衆にとって魅力的な音声に変換します。
3
Step 3
編集とカスタマイズを適用
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して正確な編集を適用し、生の映像を強力なビデオエディターツールで洗練された最終製品に変換します。
4
Step 4
影響力のあるエクスポート
作成を最終化し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームで影響力のあるビデオ広告として最適に展開するための準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与えるキャンペーンメッセージを届ける

.

有権者に深く共鳴し、行動を促し、キャンペーンのビジョンを強化する力強くモチベーショナルなビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenは効果的な政治キャンペーンビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的な政治キャンペーンビデオの制作を効率化します。ソーシャルメディアやビデオ広告向けに影響力のあるメッセージを簡単に生成でき、HeyGenはあなたのキャンペーンにとって強力な政治ビデオメーカーとなります。

HeyGenは使いやすいAIビデオ生成プラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは多様なビデオテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを備えた直感的なインターフェースを特徴としており、高品質なコンテンツの作成を簡素化します。スクリプトを迅速にプロフェッショナルなビデオに変換でき、強力なボイスオーバー生成と自動字幕機能を備えています。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオ広告のためのカスタムブランディングをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、特定のロゴやブランドカラーをビデオ広告に直接組み込むことができます。これにより、ソーシャルメディアで共有されるすべてのクリップとコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを確保できます。

HeyGenのビデオにBロール映像や音楽を含めることはできますか？

はい、HeyGenは豊富なメディアライブラリへのアクセスを提供し、Bロール映像や選択した音楽をシームレスに統合してビデオを強化することをサポートします。多様なクリップと魅力的なオーディオで物語を豊かにし、メッセージが真に共鳴するようにします。