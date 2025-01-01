キャンペーン成功のためのAI政治メッセージング動画ジェネレーター
スクリプトからのテキストを動画に変換する機能で、キャンペーンメッセージを瞬時に魅力的な動画に変換し、有権者を簡単に引き付けます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
若い有権者をターゲットにした45秒のソーシャルメディア動画を制作し、地方選挙への参加を促進します。エネルギッシュでダイナミックなビジュアルとオーディオスタイルを採用し、表現力豊かなAIアバターをフィーチャーし、HeyGenのAIアバターがデジタルネイティブなオーディエンスに響くインパクトのあるソーシャルメディア動画を作成できることを強調します。
草の根組織者を対象にした30秒の迅速対応動画を開発し、一般的な政治的な話題に対して簡潔で説得力のあるメッセージを伝えます。この動画は、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速な政治キャンペーンとアウトリーチを行う効率性を示す、明るくテンポの速いビジュアルスタイルを持っています。
多様な一般有権者向けに、新しい市民イニシアチブの利点を説明する2分間の公共サービスアナウンスメントを作成します。この動画は、権威あるが共感的なトーンを維持し、明確なビジュアルを使用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、すべての視聴者に包括的な有権者アウトリーチとアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして政治メッセージングのためのAI動画生成を支援しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストを魅力的な動画広告やソーシャルメディア動画に変換し、効率的な政治メッセージング動画ジェネレーターとして機能します。このAI動画生成プロセスには、AIアバターとリアルなAIボイスオーバーが含まれており、政治キャンペーンのコンテンツ作成を効率化します。
政治キャンペーンはHeyGenを使用して動画コンテンツをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは広範なカスタムブランディングオプションを提供しており、政治キャンペーンがロゴ、色、特定のビジュアル要素を組み込むことができます。ドラッグ＆ドロップエディターとBロールサポートにより、有権者アウトリーチのためのパーソナライズされたインパクトのあるメッセージを確保します。
HeyGenが政治キャンペーン動画を作成するための効率的なツールである理由は何ですか？
HeyGenの使いやすいインターフェースとテキストを動画に変換する機能により、高品質な出力を迅速に生成できます。このプラットフォームはAI支援の動画編集を簡素化し、キャンペーンチームが字幕やキャプションなどの機能を使用してソーシャルメディア動画や動画広告を迅速に生成できるようにします。
HeyGenは広範な政治アウトリーチのためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、テンプレートとシーンを通じてさまざまなコンテンツ形式を作成でき、さまざまな政治キャンペーンやソーシャルメディア動画に適しています。多言語サポートとアスペクト比のリサイズにより、HeyGenは政治メッセージングがより広範なターゲットオーディエンスに効果的に届くことを保証します。