簡単なトレーニングのためのポリシーウォークスルービデオジェネレーター
リアルなAIアバターによって強化された、複雑なポリシーを魅力的なビデオに迅速に変換し、コンプライアンスを確保します。
複雑な規制を簡単に理解できる形式に変換する、60秒の説得力のあるeラーニングモジュールを開発してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を利用して内容をナレーションし、現代的でクリーンなビジュアルスタイルを組み合わせ、抽象的な概念をすべての学習者に具体化します。
経費報告書の新しいデジタル提出プロセスを紹介する30秒のダイナミックなビデオドキュメントセグメントを制作してください。この短い製品デモは、内部チームやステークホルダーを対象としており、更新されたポリシーをステップバイステップで案内する明確で権威あるボイスオーバー生成を特徴とし、効率の向上を強調します。
データプライバシーに関する重要な標準作業手順（SOP）を詳述する、社内コミュニケーション用の50秒のアクセス可能な動画を作成してください。この動画は、ブランドコントロールと一貫したビジュアルスタイルで、すべての社員が簡単にフォローできるようにし、特に騒がしい環境や非ネイティブスピーカーのために理解とアクセスを向上させる字幕/キャプションを含める必要があります。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして説明動画の制作を強化できますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオメーカー技術を使用して、魅力的な説明動画を簡単に作成できるようにします。多様なビデオテンプレートとAIアバターのライブラリを活用して、どんなトピックでも魅力的なコンテンツを提供します。
HeyGenはビデオ作成にどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやスムーズなテキストからビデオへの変換など、最先端のAI機能を提供し、スクリプトをダイナミックなコンテンツに変えます。また、自然な音声のナレーションを追加するための強力なAIボイスオーバー生成も活用できます。
HeyGenはポリシーウォークスルービデオの作成を効率化できますか？
もちろんです。HeyGenは、魅力的なコンプライアンストレーニングや企業ポリシーコンテンツの制作を簡素化する強力なポリシーウォークスルービデオジェネレーターとして機能します。カスタマイズ可能なブランドコントロールを通じてブランドの一貫性を維持し、プロフェッショナルで情報豊富なビデオを確保します。
HeyGenを使って高品質なビデオドキュメントをどれくらい早く制作できますか？
HeyGenの生成AIツールと直感的なビデオエディターを使用すると、高品質なビデオドキュメントを迅速に作成できます。従来の方法よりもはるかに速くアイデアを洗練されたビデオに変換し、生産性を向上させます。