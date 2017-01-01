ポリシー更新ビデオジェネレーター：コミュニケーションを簡素化
AIアバターを使用して、明確で魅力的な更新を迅速に作成するプロフェッショナルなポリシー発表ビデオを作成します。
HRチームとコンプライアンス担当者を対象に、HeyGenがどのように「コンプライアンス研修」を直感的なプラットフォームで簡素化できるかを紹介する90秒のビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、重要な法的詳細を強調するために「字幕/キャプション」を使用したステップバイステップのデモンストレーションを特徴とします。「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、研修資料を迅速にアクセス可能なビデオコンテンツに変換します。
全従業員向けに、新しいリモートワークガイドラインを紹介する45秒の「ポリシー発表ビデオ」を開発してください。ビデオはフレンドリーで親しみやすいビジュアルスタイルを持ち、多様な労働力に共鳴するダイナミックな「メディアライブラリ/ストックサポート」映像を組み込みます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用して、メッセージを温かく会話的なトーンで伝え、「短編ビデオ」を魅力的で理解しやすいものにします。
特定の部門向けに、内部ツールの新しい重要な機能を案内する詳細な2分間の「説明ビデオ」を制作してください。ビデオは明確で指導的なビジュアルスタイルを必要とし、画面共有と画面上のテキストを多用し、実践的なステップを示します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」を活用して正確なナレーションを行い、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を探求して、さまざまな内部コミュニケーションプラットフォームに最適化されたチュートリアルを示し、「自動コンテンツ作成」を実演します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてポリシー更新ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとAIボイスオーバーを使用してスクリプトをビデオに変換することで、ポリシー更新ビデオの生成を簡素化します。この強力なAIビデオジェネレーターは、すべてのポリシー発表ビデオの迅速で効率的なコンテンツ作成を可能にします。
HeyGenは企業ビデオのブランディングにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは直感的なエディター内で強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや特定のブランドカラーをシームレスに統合できます。これにより、すべての従業員研修や説明ビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
HeyGenはグローバルコンプライアンス研修のための多言語コンテンツ作成を支援できますか？
はい、HeyGenは多言語コンテンツ作成をサポートしており、グローバルコンプライアンス研修に最適なツールです。AIボイスオーバーと自動字幕・キャプションにより、多様なオーディエンス向けにアクセス可能な研修ビデオを簡単に制作できます。
HeyGenはアクセシビリティのための包括的な字幕とキャプション機能をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはすべてのビデオに自動的に字幕とキャプションを生成し、アクセシビリティと理解を向上させます。この機能は、効果的な従業員研修とメッセージの明確な理解を確保するために重要です。