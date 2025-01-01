ポリシー更新説明ビデオメーカー：複雑な変更を今すぐ簡素化

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、複雑なトピックを簡素化し、魅力的な内部コミュニケーションビデオを簡単に作成します。

従業員向けに新しいリモートワークポリシーを詳述する、45秒のプロフェッショナルな内部コミュニケーションビデオを作成してください。このポリシー更新説明ビデオは、明確で情報豊かなビジュアルスタイルと安心感のある音声トーンを維持し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して正確なナレーションを生成し、AIアバターを使用して情報を魅力的に提示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
外部クライアント向けに、サービスレベル契約の最近の変更を明確にする60秒のアニメーション説明ビデオをデザインしてください。このビデオは、親しみやすくアプローチしやすいビジュアルスタイルと、複雑なトピックを簡単にするための明るい声のナレーションが必要です。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して迅速にセットアップし、一貫したナレーションのためのボイスオーバー生成を利用します。
サンプルプロンプト2
既存の顧客を対象に、ソーシャルメディアで製品使用ポリシーの重要な更新を発表する30秒の簡潔な製品説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはモダンで直接的であり、影響力のあるバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの字幕/キャプションを使用して重要な詳細を明確に伝え、迅速な展開のために既存のテンプレートとシーンを使用します。
サンプルプロンプト3
新入社員向けに、会社のコンプライアンス手続きを案内する包括的な90秒のポリシートレーニングビデオを開発してください。この説明ビデオは、教育的で構造化されたビジュアルアプローチと明確でサポート的な音声配信が必要であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを広範に利用して関連するビジュアルを提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートでプラットフォーム全体で最適な表示を保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ポリシー更新説明ビデオメーカーの使い方

複雑なポリシー文書を明確で説得力のある説明ビデオにシームレスに変換し、組織全体に情報を提供し教育します。

1
Step 1
スクリプトを作成
ポリシー更新テキストを貼り付け、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して瞬時にビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
事前にデザインされたテンプレートとシーンの豊富な選択肢から選び、プロフェッショナルで魅力的なビデオの基盤を迅速に確立します。
3
Step 3
ブランディングを適用
ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）を利用して、説明ビデオがブランドガイドラインに完全に一致するように、会社のアイデンティティを簡単に統合します。
4
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームでのシームレスな配信を最適化し、完成したポリシー説明ビデオを生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ポリシートレーニングのエンゲージメントを向上

ダイナミックでAI駆動の説明ビデオを通じて、ポリシー更新の学習者のエンゲージメントと保持を向上させ、視聴者を魅了します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてポリシー更新説明ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオメーカーを使用して、明確なポリシー更新説明ビデオを簡単に作成できるようにします。高度なテキスト-to-ビデオ機能とリアルなAIアバターを活用して複雑なトピックを簡素化し、視聴者がすべての詳細を理解できるようにします。

HeyGenで説明ビデオのブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、説明ビデオがブランドに完全に一致するように、広範なカスタマイズオプションを提供します。さまざまなビデオテンプレート内で独自のロゴやブランドカラーを使用して、プロフェッショナルな外観を実現できます。

HeyGenのAIビデオ生成は内部コミュニケーションにどのように効果的ですか？

HeyGenのAIビデオ生成は、テキストスクリプトを魅力的なコンテンツに変換することで、内部コミュニケーションビデオに非常に効果的です。高度なAIアバターと自然なボイスオーバー生成により、メッセージがチームに明確かつ一貫して伝えられます。

HeyGenはさまざまな種類のアニメーション説明ビデオの作成に適していますか？

はい、HeyGenは製品説明からポリシートレーニングまで、さまざまなアニメーション説明ビデオの制作に非常に柔軟です。使いやすいドラッグ＆ドロップインターフェースと豊富なビデオテンプレートライブラリにより、プロフェッショナルなビデオ制作が誰にでもアクセス可能です。