ポリシーチュートリアルビデオメーカー: 魅力的なガイドを作成

AIを活用したスクリプトからのテキストをビデオに変換し、複雑なポリシードキュメントを明確なチュートリアルビデオに変換して学習を容易にします。

146/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
内部ITスタッフとエンドユーザーに向けて、新しいソフトウェアアップデートポリシーを説明する45秒の情報豊かでダイナミックなチュートリアルビデオを作成してください。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、ドキュメントを迅速に実行可能なステップバイステップの指示に変換し、すべての関係者が技術的な変更を効率的に理解できるように、正確な字幕を提供します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアチーム向けに、コンテンツ作成ポリシーを示す30秒の現代的でエネルギッシュなビデオマーケティングツールを開発してください。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、コンテンツクリエイター向けの活気あるガイドを迅速に組み立て、メディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なストックメディアを使用して、すべてのソーシャルプラットフォームでブランドの一貫性を確保します。
サンプルプロンプト3
顧客向けに、データプライバシーユーザーガイドの更新を詳細に説明する信頼性があり安心できる90秒の教育ビデオを制作してください。このビデオは、AIアバターを使用して複雑な情報を明確に提示し、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、重要なポリシーの詳細をすべてのユーザーにとってアクセスしやすく、理解しやすくします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ポリシーチュートリアルビデオメーカーの使い方

生成AIを使用して複雑なポリシーを明確で魅力的なチュートリアルビデオに変換し、コンプライアンスと学習を容易にします。

1
Step 1
チュートリアルコンテンツを作成
統合されたAIスクリプトジェネレーターを使用して包括的なスクリプトを生成するか、既存のポリシーテキストを入力して開始します。
2
Step 2
ビジュアルスタイルを選択
さまざまなプロフェッショナルなテンプレートとシーンから選択して、ポリシーチュートリアルを視覚的に構築し、メッセージを強化します。
3
Step 3
音声とテキスト要素を追加
正確なナレーション生成を利用してポリシーの詳細を明確にし、アクセスしやすさを確保します。
4
Step 4
完成したビデオをエクスポート
ポリシーチュートリアルビデオを完成させ、さまざまな形式とアスペクト比で簡単にエクスポートし、配信の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ポリシートレーニングのエンゲージメントを向上

.

動的なAIビデオを使用してポリシーチュートリアルのエンゲージメントと知識の保持を向上させ、重要な情報をより効果的で記憶に残るものにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてチュートリアルビデオの作成を強化しますか？

HeyGenは生成AIを活用してテキストスクリプトを魅力的なチュートリアルビデオに変換します。リアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを使用して、ハウツーガイドやポリシーチュートリアルの魅力的なコンテンツを迅速に制作し、効率を大幅に向上させます。

HeyGenはチュートリアルビデオをカスタマイズするためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは多様な編集ツールを備えた包括的なビデオ作成プラットフォームを提供しています。さまざまなテンプレートから選択し、ロゴや色などのカスタムブランディング要素を追加し、字幕を含めてチュートリアルビデオをプロフェッショナルでアクセスしやすいものにします。

HeyGenはチュートリアルビデオスクリプトのコンテンツ生成を支援できますか？

はい、HeyGenにはAIスクリプトジェネレーターが含まれており、チュートリアルビデオのための魅力的なストーリーを作成するのを支援します。この機能はコンテンツ作成プロセスを効率化し、視聴者に明確なステップバイステップの指示を提供することに集中できます。

HeyGenはチュートリアルビデオ制作のためのマルチメディアとローカリゼーションをサポートしていますか？

HeyGenは豊富なメディアライブラリを使用してチュートリアルビデオを充実させ、ストック写真やビデオを含め、独自の画面録画を簡単に統合できます。さらに、ビデオコンテンツを翻訳して、グローバルな視聴者にリーチを拡大することができます。