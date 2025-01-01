ポリシー移行ビデオメーカー: AIを活用したトレーニング
ポリシーコミュニケーションを簡素化: AIアバターとシームレスなストーリーテリングマジックで明確で魅力的なビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
最近の環境政策の変更をステークホルダーや一般市民に伝える60秒の魅力的な公共サービスアナウンスメントを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的でありながら魅力的で、見事なビデオトランジションと明確なグラフィックスを組み込み、説得力のあるビデオストーリーテリングのために「AIビデオトランジションメーカー」の力を活用し、プロフェッショナルなナレーション生成でメッセージがすべての人に理解されるようにします。
新しいITセキュリティプロトコルを紹介する30秒の簡潔な社内トレーニングビデオをデザインしてください。ビデオはモダンで教育的なビジュアルスタイルを採用し、アニメーション要素とクイックカットを使用し、魅力的なテキストアニメーションで強化され、「トランジションビデオメーカー」プロセスを効率化するためにスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して構築します。
現在および潜在的な顧客を対象に、更新されたカスタマーサービスポリシーの利点を強調する50秒のプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはフレンドリーで、利点を重視し、ポジティブで、明るい色、楽しいビジュアル、スムーズなビデオトランジションを視覚的な魅力で活用します。多様で魅力的なコンテンツのために広範なメディアライブラリ/ストックサポートを利用し、トランジションを効果的にカスタマイズできるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオトランジションを簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオトランジションメーカーは、ビデオストーリーテリングを簡単に強化します。ドラッグ＆ドロップエディターを使用して動的なビデオトランジションを迅速に統合し、最小限の労力でプロフェッショナルな仕上がりを実現します。また、ブランドスタイルに合わせてトランジションをカスタマイズすることも可能です。
HeyGenでどのようなクリエイティブなビデオトランジションを生成できますか？
HeyGenを使用すると、クラシックなフェードやディゾルブからモダンなグリッチやモーフエフェクトまで、幅広い見事なビデオトランジションを生成できます。クリエイティブな自由を解き放ち、視覚的な魅力を加え、シームレスなストーリーテリングマジックで視聴者を引きつけ続けます。
HeyGenは効果的なポリシー移行ビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは複雑なポリシー変更やトレーニングを説明するのに最適なポリシー移行ビデオメーカーです。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して明確にコミュニケーションを図り、トピック間のスムーズな移行を確保して理解と記憶を向上させます。
HeyGenのAIビデオメーカーは生産効率を向上させますか？
HeyGenのAIビデオメーカーは、テンプレートと音声生成を提供することで生産プロセスを大幅に効率化し、広範なビデオ編集の必要性を減らします。これにより、ビデオの生成が迅速になり、生産コストが削減され、説得力のあるビデオストーリーテリングに集中できます。