新入社員がコンプライアンス研修を受ける際、会社のデータプライバシーポリシーを明確に説明する60秒のビデオが必要です。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでシンプルにし、AIアバターが重要な情報を権威あるが親しみやすいトーンで伝えることで、明確さと関与を確保します。HeyGenのAIアバターは、これらの複雑な規則を効果的に提示するための理想的なツールであり、社員のオンボーディングの重要な部分です。

