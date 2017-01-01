ポリシートレーニングビデオメーカー: 迅速で魅力的なコンプライアンス
複雑なポリシーを直感的なテンプレートとシーンで魅力的なコンテンツに変換し、社員の学習定着を向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRマネージャーは、新入社員の歓迎体験をパーソナライズするために、90秒の魅力的な紹介ビデオを作成できます。このビデオは、フレンドリーで楽観的なビジュアルスタイルを採用し、カスタムブランドカラーと温かい声を組み合わせて、会社の文化を効果的に伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用すれば、書かれた歓迎メッセージを迅速にダイナミックで記憶に残る社員オンボーディングビデオに変換できます。
既存のチームメンバー向けに、新しいソフトウェアアップデートの主要機能を説明する45秒のハウツーガイドビデオをデザインします。このビデオは、クリーンでステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションと、明確なオンスクリーンテキスト、落ち着いた指導的な声を必要とし、迅速な理解を促進します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、この重要なビデオドキュメンテーションのために一貫性のある高品質な音声説明を作成し、効率的なワークフローを維持します。
部門リーダー向けに、効果的なチームコラボレーションのベストプラクティスを概説する2分間の包括的な企業研修ビデオを制作します。このビデオは、さまざまなシーンとトランジションを組み合わせたダイナミックなビジュアルスタイルを示し、モチベーショナルで明確な音声トーンを伴い、インスピレーションを与え教育します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、学習の定着に大きく貢献する洗練されたプロフェッショナルなモジュールを構築します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのように企業研修ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターを使用して、企業がプロフェッショナルな企業研修ビデオを効率的に作成できるようにします。直感的なテンプレートとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用することで、広範なビデオ制作経験がなくても魅力的なコンテンツを迅速に作成し、研修の取り組みを効率化します。
HeyGenで社員オンボーディングビデオにAIアバターとAIボイスオーバーを使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、社員オンボーディングビデオに統合できる幅広いAIアバターとリアルなAIボイスオーバーを提供しています。これにより、一貫性があり、パーソナライズされた非常に魅力的なオンボーディングビデオを提供し、新入社員の体験を向上させることができます。
HeyGenで作成したポリシーとコンプライアンス研修ビデオにはどのようなブランディングコントロールがありますか？
HeyGenは、ポリシートレーニングビデオとコンプライアンス研修資料が会社のビジュアルアイデンティティに合致するようにするための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを簡単に組み込むことができ、ビデオドキュメンテーションをプロフェッショナルで一貫性のあるものにします。
HeyGenはどのようにして魅力的なコンテンツと自動字幕で学習定着を向上させますか？
HeyGenは、ダイナミックなビジュアルと明確なコミュニケーションを備えた魅力的なコンテンツの作成を可能にすることで、学習定着を大幅に向上させます。自動字幕/キャプションのような機能は、アクセシビリティと理解をさらに確保し、教育リソースをすべての学習者にとってより効果的にします。