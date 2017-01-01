方針研修ビデオジェネレーター：魅力的なコースを作成
効果的な従業員およびコンプライアンス研修を提供。リアルなAIアバターでプロフェッショナルなビデオを瞬時に生成。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
L&Dチームを対象とした90秒の「学習と開発」ビデオを開発し、新しい情報で「研修ビデオ」を迅速に更新する方法を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで明るく、アニメーショングラフィックスとフレンドリーなAI音声を使用し、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」と強力な「ボイスオーバー生成」オプションを通じて簡単に実現できます。
マネージャーが新しい「SOP」（標準作業手順書）をチームに伝えるための45秒の簡潔なビデオを生成し、直接的で実用的なビジュアルスタイルを採用します。「AIアバター」が主要なステップを明確に示し、「字幕/キャプション」で最大限の明確さとアクセシビリティを確保し、「AIボイスオーバー」が各指示を完璧に発音します。
大企業の人事専門家向けに2分間の包括的な方針概要を作成し、「スケーラブルな研修」と「従業員研修」に焦点を当て、多様な労働力に対応します。ビデオは洗練された企業ビジュアルスタイルを持ち、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用してさまざまな言語ニーズをサポートし、「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して複数の方針更新にわたって一貫したブランドアイデンティティを維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを活用した研修ビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、シンプルなテキストからAIを活用した研修ビデオを作成します。ユーザーがスクリプトを入力すると、HeyGenのプラットフォームがリアルなAIアバターと同期されたAIボイスオーバーでビデオを生成し、研修ビデオ作成プロセスを大幅に効率化します。
企業研修ビデオ内でAIアバターとブランディングをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、AIアバターをブランドのスタイルに合わせてカスタマイズし、企業研修ビデオにロゴやブランドカラーを直接統合できます。これにより、すべての学習と開発コンテンツで一貫したプロフェッショナルな外観が保証されます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティとグローバルリーチを向上させるためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは自動字幕/キャプションと140以上の言語でのAIボイスオーバー生成をサポートし、ビデオのアクセシビリティを大幅に向上させ、研修資料のグローバルリーチを可能にします。この多言語サポートにより、多様なオーディエンスがコンテンツを理解できるようになります。
HeyGenの方針研修ビデオの更新を簡素化するアプローチは何ですか？
HeyGenは、主要な方針研修ビデオジェネレーターとして、直感的なエディターで簡単にテキストスクリプトを修正できるようにすることで、研修資料の更新を簡素化します。この「手間のかからない更新」機能により、再撮影することなく方針や手順を迅速に改訂でき、常に最新かつコンプライアンスを維持します。