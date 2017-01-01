新しい従業員向けに、更新されたリモートワークポリシーを説明する60秒の指導ビデオを作成してください。対象は、最近の変更を理解する必要がある全スタッフです。視覚的には、プロフェッショナルでクリーンな美学を使用し、明確なテキストオーバーレイとフレンドリーで励みになるトーンのナレーションを使用してください。HeyGenのAIアバター機能を活用して、複雑なポリシーを効果的に簡素化するためにAIアバターを使用してください。

