コンプライアンス担当者と法務チームを対象にした90秒の説明動画を作成し、複雑な法的文書を魅力的なコンプライアンス動画に変換する方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナル、データ駆動型であり、重要な統計を画面上のテキストオーバーレイで表示し、明確で権威あるナレーションを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、ポリシーレポートビデオメーカーのプロセスを効率化する方法を強調します。

ビデオを生成