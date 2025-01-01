ポリシーガイドビデオジェネレーター：トレーニングを簡素化
複雑な企業トレーニングドキュメントをスクリプトからのテキストビデオで動的なポリシービデオに簡単に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員向けに新しい会社方針の更新を発表する45秒の内部コミュニケーションビデオを生成してください。この説明ビデオは、モダンでクリスプなビジュアル美学を持ち、ダイナミックなトランジションと権威あるが親しみやすいAIアバターを特徴とし、HeyGenのAIアバター機能を活用して、重要な変更点を明確かつ効率的に伝える重要な方針発表ビデオとして機能します。
特定の業務手順を説明する30秒のハウツーガイドビデオを開発し、標準作業手順（SOP）のクイックリフレッシャーとして社員に提供します。このビデオは、簡潔でステップバイステップのビジュアルアプローチを採用し、明確な画面上のテキストオーバーレイを維持し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して迅速なコンテンツ作成を行います。
外部パートナー、ベンダー、または潜在的なクライアントを対象とした90秒のポリシードキュメンテーションビデオジェネレーターの出力を設計し、会社の主要なガイドラインを紹介します。この高品質で洗練された企業ビデオは、カスタムブランディング要素を目立たせ、強力なブランディングコントロールを反映し、HeyGenによって生成されたプロフェッショナルな字幕/キャプションで最大限のアクセシビリティを確保し、当社のコンプライアンス基準のプロフェッショナルで信頼できるイメージを提示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブコンテンツのための強力なAIビデオジェネレーターとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター機能を活用して、魅力的な説明ビデオやその他の動的コンテンツを作成する力をユーザーに提供します。当社のプラットフォームは、アイデアを迅速に洗練されたビデオに変換するクリエイティブエンジンを提供します。
HeyGenは魅力的なポリシートレーニングビデオの作成を支援できますか？
もちろんです！HeyGenは、明確で魅力的なポリシートレーニングビデオを制作するための主要なポリシーガイドビデオジェネレーターです。AIアバター、テキストビデオ機能、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、複雑なドキュメントを簡素化します。
HeyGenはビデオドキュメンテーションにどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？
HeyGenは、自動字幕/キャプションやプロフェッショナルなAI音声生成などの機能でビデオドキュメンテーションを強化します。また、強力なブランディングコントロールを適用して、すべてのユーザーガイドや内部コミュニケーションが会社のアイデンティティを反映するようにします。
HeyGenは多様な説明ビデオや発表の作成を効率化しますか？
はい、HeyGenはハウツーガイドからポリシー発表ビデオまで、さまざまな説明ビデオの作成を大幅に効率化します。当社のプラットフォームは、プロンプトネイティブなビデオ作成をサポートし、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成するのを容易にします。