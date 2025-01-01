ポリシー説明ビデオメーカー：複雑なアイデアを簡素化
テキストからビデオへの機能を使用して、コンプライアンス研修のための魅力的なアニメーションビデオを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
外部パートナーやステークホルダーを対象にした60秒の説明ビデオをデザインし、データプライバシーコンプライアンスポリシーの最近の更新を詳述します。このビデオは、プロフェッショナルなボイスオーバーを備えたクリーンでコーポレートなビジュアルスタイルが必要で、重要な情報を簡潔かつ権威ある形で伝えるために、既製のテンプレートとシーンを利用します。
既存の顧客向けに、製品の利用規約の重要な更新を発表する30秒のマイクロラーニングビデオを生成します。ビデオは、ダイナミックなオンスクリーンテキストと背景音楽を備えた高速でモダンな美学を持ち、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、更新されたポリシーを簡単に理解できる形に迅速に変換します。
新入社員向けに50秒のトレーニングビデオを開発し、会社の年次休暇ポリシーへの歓迎的なビジュアルガイドを提供します。アニメーションキャラクターと明確でアクセスしやすいビジュアルを組み込み、すべてのポリシーの詳細が読みやすい字幕/キャプションで強化され、学習を簡素化し、記憶を助けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてポリシー説明ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターとボイスオーバーを使用したプロフェッショナルなビデオに変換することで、魅力的なポリシー説明ビデオの作成を効率化します。このAIビデオメーカーは、複雑なアイデアをシンプルにし、視聴者が重要な情報を簡単に理解できるようにします。
HeyGenはアニメーションポリシービデオにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenは、視覚的に魅力的なアニメーションポリシービデオを作成するための豊富なクリエイティブツールを提供しており、多様なテンプレートやアニメーションキャラクターを含んでいます。ブランドのカスタマイズ、魅力的なビジュアルストーリーの組み込み、カスタムフォントの使用により、企業のビデオスタイルに合わせたコンテンツを作成できます。
HeyGenのAIビデオメーカーは、ビデオ編集の経験がないユーザーにも適していますか？
もちろんです。HeyGenの直感的なAIビデオメーカーは、ビデオ編集の経験がなくても利用できるように設計されています。ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップインターフェースにより、テキストスクリプトからプロフェッショナルなビデオを簡単に生成でき、AIアバターとすぐに使えるテンプレートを活用できます。
HeyGenは効果的なコンプライアンス研修ビデオを作成できますか？
はい、HeyGenは効果的なコンプライアンス研修ビデオやマイクロラーニングコンテンツの作成に最適です。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、魅力的なビジュアルストーリーを提供し、明確なボイスオーバーと字幕で高い記憶保持を確保します。