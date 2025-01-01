ポリシー説明ビデオジェネレーター：複雑なポリシーを簡素化

ユーザーフレンドリーなインターフェースとAIアバターを使用して、複雑なポリシーを簡単に説明する魅力的なビデオを作成し、明確な内部コミュニケーションを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
会社全体のスタッフを対象にした新しい柔軟な勤務ポリシーに関する30秒のポリシー発表ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンで親しみやすく、歓迎するAIアバターと明るい音楽トラックを特徴としています。HeyGenのシームレスなボイスオーバー生成を活用し、メッセージを明確に伝え、効果的な内部コミュニケーションを実現します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディア上で顧客向けに新しいデータプライバシーポリシーを明確にする60秒の説明ビデオを開発してください。鮮やかなテンプレートとシーン、動的なビジュアル、理解しやすい画面上の字幕を使用して、視聴者を引き付けます。HeyGenのようなAIビデオプラットフォームが複雑なポリシーをどのように簡単にアクセス可能な形式に変えるかを強調します。
サンプルプロンプト3
新入社員向けに会社のコアバリューと行動ポリシーを説明する50秒のオンボーディングビデオセグメントを制作してください。トーンは歓迎的でプロフェッショナルであり、AIスクリプトからビデオジェネレーターを使用して効率的にコンテンツを作成し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを取り入れて重要なポイントを強調し、トレーニングにおける大幅なコスト削減を示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ポリシー説明ビデオジェネレーターの使い方

複雑なポリシーを迅速に明確で魅力的なビデオ説明に変換し、効果的な内部コミュニケーションとコンプライアンスを実現します。

1
Step 1
ポリシースクリプトを貼り付ける
まず、ポリシーテキストをAIスクリプトからビデオジェネレーターに貼り付けます。プラットフォームがコンテンツを分析し、視覚的な表現の準備を行います。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なAIアバターのライブラリから選択し、ポリシーを提示します。魅力的な画面上のプレゼンターでメッセージを強化します。
3
Step 3
テンプレートとブランディングを適用する
ライブラリからプロフェッショナルなビデオテンプレートを使用してビデオを強化し、メッセージを明確かつプロフェッショナルに提示します。
4
Step 4
説明ビデオをエクスポートする
最終的なポリシー説明ビデオをさまざまなアスペクト比で生成します。内部コミュニケーションチャネル、ソーシャルメディア、またはトレーニングモジュールに簡単に共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部コミュニケーションを強化

AIを活用して動的なポリシー発表ビデオを制作し、重要な更新情報が内部の視聴者に効果的に伝達され、記憶されるようにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてポリシー説明ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは強力なAIビデオプラットフォームとして、包括的なポリシー説明ビデオを簡単に生成できます。複雑なポリシーを魅力的な説明ビデオに変換し、内部コミュニケーションを明確かつ効果的にします。

HeyGenはポリシー文書やスクリプトを直接AIビデオに変換できますか？

はい、HeyGenは高度なAIスクリプトからビデオジェネレーターであり、ポリシーテキストを直接魅力的なビデオに変換します。さまざまなAIアバターとリアルなAIボイスを選択して、メッセージを効果的かつ明確に伝えることができます。

HeyGenはポリシー発表ビデオにとって使いやすいプラットフォームですか？

HeyGenは非常に使いやすいインターフェースを提供し、幅広いビデオテンプレートを備えており、誰でも迅速にプロフェッショナルなポリシー発表ビデオを作成できます。この直感的なデザインは、従来のビデオ制作と比較して大幅な時間とリソースを節約します。

HeyGenはコンプライアンス研修コンテンツのブランディングとカスタマイズをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはカスタムロゴやカラースキームを含む広範なブランディングコントロールを提供し、コンプライアンス研修ビデオがブランドアイデンティティに一致するようにします。この一貫性は、すべての内部コミュニケーションにおいて認識とプロフェッショナリズムを向上させます。