ポリシー説明動画ジェネレーター：複雑なポリシーを簡素化
スクリプトからのテキスト動画で、複雑なアイデアを数分で魅力的なコンテンツに変える、明確でプロフェッショナルなポリシー説明動画を即座に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ビジネスクライアント向けに、データコンプライアンスに関する複雑な業界規制を解説する45秒の簡潔な動画を作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで洗練されており、現代的なモーショングラフィックスと権威あるが親しみやすい声、落ち着いたアンビエント音楽を伴います。この動画は、HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画生成」機能を使用して、複雑なアイデアを簡単にする効果的な手段です。
既存のソフトウェアユーザーに向けた今後のアップデートポリシーを知らせるための30秒のダイナミックなポリシー発表動画が必要です。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで視覚的に印象的で、クイックカットとモダンな電子サウンドトラックを特徴とし、自信に満ちた明確な声でナレーションします。この動画は、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」ライブラリから迅速に組み立てられた魅力的なビジュアルストーリーを作成することを目的としています。
内部チーム向けにデータプライバシーポリシーに関する60秒のトレーニング動画を制作できます。ビジュアルスタイルは情報的でシンプルであり、明確な画面上のテキストとシンプルなグラフィックスを特徴とし、気を散らさない背景音楽なしで落ち着いたプロフェッショナルな声でナレーションします。この内部コミュニケーション動画は、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して一貫したナレーションを提供し、更新されたリモートワークポリシーをカバーします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なアニメーション説明動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターと強力なテキスト動画エンジンを活用して、魅力的なアニメーション説明動画を作成する力を提供します。多様なビデオテンプレートを備えた直感的なプラットフォームにより、複雑なアイデアを簡単で理解しやすいものにするプロセスを簡素化します。
編集経験がなくてもプロフェッショナル品質の動画を生成できますか？
もちろんです！HeyGenは誰でも使えるAIビデオメーカーで、プロフェッショナル品質の動画を生成するのに経験は必要ありません。使いやすいドラッグ＆ドロップインターフェースにより、洗練されたポリシートレーニング動画を含む魅力的なコンテンツを数分で作成できます。
HeyGenはポリシー発表動画のカスタムブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenは包括的なカスタムブランディングコントロールを提供し、ポリシー発表動画が組織のアイデンティティに合致するようにします。ロゴや好みの色を簡単に取り入れて、プロフェッショナルな内部コミュニケーション動画を制作できます。
HeyGenはテキストをビジュアルストーリーに変換するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、AIを使用してあらゆるトピックを魅力的なビジュアルストーリーに変換することに優れています。高度なスクリプトからの動画生成AI機能を活用し、リアルなAIアバターやアニメーションキャラクターを使用してテキストを生き生きとさせ、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにダイナミックなコンテンツを作成できます。