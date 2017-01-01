ポリシー文書ビデオジェネレーター：トレーニングを簡素化
複雑な文書を魅力的な企業トレーニングビデオやハウツーガイドに瞬時に変換し、インテリジェントなAIアバターによって実現されます。
コンプライアンス担当者とトレーニングスペシャリストを対象に、最近の規制変更を明確に説明する2分間のコンプライアンス更新ビデオを開発してください。このビデオは、現代的で信頼性のあるビジュアル美学を採用し、HeyGenのAIアバターを使用して複雑な情報を親しみやすく提示し、魅力的で会話的な音声スタイルでコンテンツをより理解しやすくします。
全部署の新入社員を対象に、企業のブランド一貫性へのコミットメントを強調する60秒の企業オンボーディングポリシー説明ビデオを制作してください。このビデオは、会社の色とロゴをシームレスに組み込んだ洗練されたブランドビジュアルスタイルを示し、HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して視覚的な一貫性を確保し、主要なポリシーの側面を明るく歓迎する声で説明し、オンボーディングプロセスをより明確で魅力的にします。
ソフトウェア開発者とプロダクトマネージャー向けに、新しい内部ツールの使用法を開発ワークフロー内で示す45秒のクイックガイドビデオを想像してください。このAIビデオメーカーの制作は、画面録画とアニメーションハイライトを組み合わせて重要なアクションを特定する、非常に集中したステップバイステップのビジュアルアプローチが必要です。技術用語のアクセシビリティと明確さを確保するために、HeyGenの字幕/キャプションを実装し、直接的で指導的な音声トーンを使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは文書化のための高度なAIビデオプラットフォームとしてどのように機能しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトからテキストをビデオに変換し、リアルなAIアバターと音声を使用してプロフェッショナルなポリシー文書ビデオを作成できる強力なAIビデオプラットフォームとして機能します。
HeyGenは企業トレーニングビデオにブランド固有の要素を組み込むことができますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、企業のロゴ、色、その他のビジュアル資産をシームレスに統合して、すべての企業トレーニングビデオで一貫したプロフェッショナルなイメージを維持します。
HeyGenは詳細なハウツーガイドやSOPを作成するためにどのような技術的機能を提供しますか？
詳細なハウツーガイドやSOPのために、HeyGenは画面録画機能、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能、そして強力なワークフローフィーチャーをサポートし、明確で効率的なビデオ文書の制作を簡素化します。
HeyGenがポリシートレーニングのための効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、AIアバター、カスタマイズ可能なテンプレート、強力なテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的なポリシートレーニングビデオの作成を簡素化し、一貫した高品質のコンテンツを保証するため、効果的なAIビデオメーカーです。