ポリシー開発インサイトビデオメーカーでコンプライアンスを強化

AIアバターを活用して複雑なポリシー情報を簡素化し、コンプライアンス研修とコミュニケーションを向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

新入社員向けに「データプライバシー規制に関するコンプライアンス研修とコミュニケーション」に焦点を当てた90秒の「教育用説明ビデオ」を開発してください。このビデオは、実際の状況でのベストプラクティスを示す、シナリオベースの魅力的なビジュアルと親しみやすい情報提供の声を特徴とする必要があります。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、研修資料を迅速に動的なビデオに変換しましょう。
法務チームと上級管理職を対象にした45秒の「規制インサイト」更新ビデオを設計し、金融政策の最近の重要な変更を要約してください。ビジュアルスタイルは権威あるデータ駆動型で、鮮明なテキストオーバーレイとチャートを使用し、洗練された情報提供の声を伴います。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、すべての更新で一貫したプロフェッショナルな音声トーンを確保しましょう。
外部の利害関係者向けに30秒の「説明ビデオ」を制作し、新しい「ポリシー開発インサイトビデオメーカー」がどのようにコミュニケーションを効率化できるかを示してください。このビデオは、複雑な概念を理解しやすくするために、シンプルなメタファーと温かく親しみやすい声を特徴とする、アクセスしやすいアニメーションビジュアルスタイルを持つ必要があります。HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して、このビデオを迅速に制作し、効率を最大化しましょう。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ポリシー開発インサイトビデオメーカーの使い方

複雑なポリシーインサイトを魅力的で明確かつコンプライアンスに準拠したビデオに簡単に変換します。AI駆動のツールでコミュニケーションを効率化し、理解を深めましょう。

Step 1
ポリシースクリプトを貼り付ける
まず、ポリシーのテキストやインサイトスクリプトをHeyGenエディターに貼り付けます。スクリプトからのテキストビデオ技術が、コンテンツを即座にビジュアル作成の準備をします。
Step 2
AIアバターとシーンを選択する
多様なAIアバターから選択し、ポリシーインサイトを提示します。選択したアバターに適したシーンとビジュアルを組み合わせ、明確さを高めます。
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを生成する
自然な音声のボイスオーバー生成でビデオを強化します。AIが明確で一貫したナレーションを作成し、ポリシーインサイトを効果的に伝えます。
Step 4
ポリシービデオをエクスポートする
ビデオを簡単に仕上げます。エンドツーエンドのビデオ生成プロセスがプロフェッショナルで高品質な出力を保証し、ポリシーインサイトをあらゆる視聴者に向けて準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なポリシー情報を簡素化

複雑な規制のインサイトやポリシーの詳細を明確で簡潔、かつ理解しやすいビデオコンテンツに変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして複雑なポリシー情報を魅力的なビデオに簡素化できますか？

HeyGenはAIビデオメーカーの機能を活用して、複雑なポリシーの詳細や規制のインサイトを明確で魅力的な説明ビデオに変換し、視聴者にとって理解しやすい情報にします。

HeyGenのAIを活用したビデオ作成プロセスはどのようなものですか？

HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成を簡素化し、スクリプトを入力し、多様なAIアバターを選択するだけで、テキストからリアルなボイスオーバー生成を行い、洗練されたビデオを生成します。

HeyGenはマーケティングビデオやコンプライアンス研修の作成に使用できますか？

もちろんです。HeyGenはクリエイティブエンジンとして機能し、カスタマイズ可能なテンプレートとAI駆動のツールを提供し、高性能なマーケティングビデオや重要なコンプライアンス研修とコミュニケーションを簡単に制作できます。

HeyGenはビデオの高度なビジュアルカスタマイズをサポートしていますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや色を組み込むことができ、インフォグラフィックのようなビジュアルを特徴とするプロフェッショナルな外観のビデオを作成するためのカスタマイズ可能なテンプレートを提供します。