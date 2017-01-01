ポリシー遵守ビデオジェネレーター：トレーニングの効率化
HRチームがAIアバターを使用して魅力的なコンプライアンスビデオを迅速に作成し、高い従業員エンゲージメントと理解を確保します。
すべての現従業員を対象にした年次GDPRリフレッシャーのための60秒の説明ビデオを開発してください。このビデオは、複雑な規制を簡単に理解できるポイントに分解し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して正確性を確保し、明確な字幕/キャプションと企業的でありながら現代的な美学を持ち、真剣でありながら親しみやすい声と情報豊かなグラフィックスを補完します。
更新された経費報告ポリシーに関するクイックガイドを必要とする従業員向けに、30秒の簡潔なビデオを制作し、最大限の従業員エンゲージメントを目指します。ビジュアルスタイルは明るくダイナミックで、会社のブランディングコントロールを組み込み、HeyGenのライブラリにあるプロフェッショナルなビデオテンプレートとシーンを利用し、ユーザーを重要なステップに導く明確で簡潔な声でサポートします。
新しい倫理行動指針の認識を全従業員に促進する50秒のポリシー遵守ビデオを生成してください。このインスパイアリングな作品は、さまざまなシナリオを示す多様なAIアバターを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまな内部コミュニケーションチャネルでシームレスに配信できるようにし、倫理的でプロフェッショナルなビジュアルトーンとモチベーションを高めるサウンドトラックを維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なコンプライアンス研修ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、コンプライアンス研修を魅力的なコンテンツに変えます。これは強力なポリシー遵守ビデオジェネレーターとして機能し、退屈なテーマをより理解しやすく、影響力のあるものにします。
HeyGenは企業ビデオ素材のブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ユーザーが会社のロゴや特定のカラースキームで素材をカスタマイズできるようにします。これにより、オンボーディングや説明コンテンツを含むすべてのHRチームのビデオが一貫したブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenが迅速なコンテンツ作成のための効果的なAIビデオエージェントである理由は何ですか？
HeyGenは効率的なAIビデオエージェントとして機能し、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを使用してテキストをビデオに変換することで、ビデオ制作を効率化します。その直感的なインターフェースと多様なビデオテンプレートにより、高品質で魅力的なコンテンツの作成が加速されます。
HeyGenは重要な研修トピックに対する従業員のエンゲージメントを向上させることができますか？
HeyGenは動的なビジュアルと魅力的なナレーションを通じて、重要なポリシー遵守やGDPR研修に対する従業員のエンゲージメントを大幅に向上させます。複雑な情報を視覚的に魅力的にすることで、従業員の理解と記憶を確実にします。