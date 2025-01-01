ポリシー明確化マッピングビデオメーカー：コンプライアンスを確保

HeyGenのスクリプトからのテキスト動画生成を使用して、複雑な規制を簡略化し、完全なコンプライアンスを確保する魅力的な解説動画を簡単に作成します。

165/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業の法務チームや人事部門向けに設計された45秒の情報動画を想像してください。この動画は、規制マッピングビデオメーカーが明確なコミュニケーションを通じて完全なコンプライアンスを保証する方法に焦点を当てています。自信に満ちたAIアバターが現代的でクリーンなビジュアルスタイルで重要なポイントを伝え、データビジュアライゼーション要素を含め、HeyGenの自動字幕機能でアクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト2
教育者や知識管理者向けに、HeyGenがコンテンツ作成を効率化する理想的な知識マッピングビデオメーカーであることを強調する30秒の活気ある動画を作成してください。視覚と音声のスタイルはダイナミックでアップビートにし、視聴者をすばやく引き込むために、HeyGenのライブラリから多様なテンプレートとシーンを使用したイラストアニメーションを活用してください。
サンプルプロンプト3
マーケティング専門家やプロダクトマネージャーを対象に、HeyGenのAIビデオメーカーが効果的な解説動画を作成する究極のツールであることを紹介する90秒のプロモーション動画を制作してください。ビジュアルスタイルは洗練され、デモンストレーションに焦点を当て、HeyGenのプロフェッショナルなボイスオーバー生成とAIアバターを活用して、さまざまなプラットフォームで複雑な情報を明確に伝えるためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ポリシー明確化マッピングビデオメーカーの使い方

複雑な規制やポリシーを明確で魅力的な動画に変換し、視聴者が簡単に理解し、コンプライアンスを確保できるようにします。

1
Step 1
スクリプトを作成
プラットフォームにポリシーテキストや詳細なスクリプトを貼り付けて開始します。スクリプトからのテキスト動画生成機能がコンテンツを処理し、指導動画の基盤を設定します。
2
Step 2
視覚要素を選択
多様なテンプレートとシーンから選び、リアルなAIアバターを追加して、視聴者にポリシーマッピングを案内し、複雑な情報をアクセスしやすくします。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを生成
明確なコミュニケーションで動画を高めます。プロフェッショナルなボイスオーバー生成機能を利用して、ポリシーのニュアンスを明確に伝え、理解を深めます。
4
Step 4
動画をエクスポートして共有
影響力のあるポリシー明確化マッピング動画を完成させます。エクスポートと共有機能を使用して、高品質な出力を生成し、メッセージを効果的に伝える準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

コンプライアンス研修のエンゲージメントを向上

.

AIを活用した動画トレーニングモジュールを通じて、重要なポリシー情報の理解と記憶を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようなクリエイティブな動画機能を提供して、視聴者を引き付けますか？

HeyGenは、リアルなAIアバター、多様なテンプレート、プロフェッショナルなボイスオーバー生成などの強力なクリエイティブエンジンを提供し、非常に魅力的な動画を作成します。私たちのプラットフォームは、AIを活用したストーリーテリングをサポートしており、ソーシャルメディアで視聴者を引き付けるのに最適です。

HeyGenのAIビデオメーカーを使用して動画を大幅にカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはAI動画の豊富なカスタマイズオプションを提供します。私たちのプラットフォームでは、多様なテンプレートを利用し、ブランディングコントロールを組み込み、広範なメディアライブラリにアクセスして、望むクリエイティブビジョンを実現できます。

HeyGenのプロンプトネイティブ動画作成とは何ですか？

HeyGenのプロンプトネイティブ動画作成は、動画生成プロセス全体を簡素化します。シンプルなテキストプロンプトやスクリプトから、AIビデオメーカーを使用して、完全で高品質な動画にアイデアを簡単に変換できます。

HeyGenはどのようにして複雑な情報を解説動画に簡略化できますか？

HeyGenは効果的な解説動画の作成を簡素化し、複雑な情報をアクセスしやすくします。AIアバター、スクリプトからのテキスト動画生成機能、自動字幕を活用して、複雑な概念を魅力的で理解しやすいコンテンツに凝縮します。