ポリシー変更ビデオメーカー：発表を簡素化
スクリプトからのテキストビデオを使用して、複雑なポリシー変更を迅速に魅力的なビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
外部の利害関係者やパートナーを対象に、新しい持続可能性イニシアチブの影響と利益を詳述する2分間の包括的なポリシー説明ビデオを開発してください。情報豊かで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連する統計や画面上のグラフィックを統合し、明確でプロフェッショナルなナレーション生成を行います。このポリシー説明ビデオは、戦略的ビジョンと実際の影響を明確に伝えるべきです。
ソーシャルメディアプラットフォームでの一般公開を目的とした30秒のポリシー変更ビデオを制作し、顧客サービスガイドラインの小さな更新について説明します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでアップビートなもので、クイックカットと目立つ字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、ポリシー変更ビデオメーカーのコアメッセージが幅広いオーディエンスにとって理解しやすいものになるようにします。
新しい内部セキュリティポリシーのステップバイステップの実施に焦点を当てた1.5分のトレーニングビデオを設計し、現従業員と新入社員を対象とします。ビデオはフレンドリーでイラスト的なアニメーション説明ビデオスタイルを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して複雑な情報を魅力的なビジュアルで明確に提示します。AIアバターが各ステージを案内し、この重要なトレーニングビデオの一貫した親しみやすい学習体験を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてポリシー変更ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオ作成を活用して、スクリプトを効率的にプロフェッショナルなポリシー変更ビデオに変換します。当プラットフォームはリアルなAIアバターとスクリプトからのシームレスなテキストビデオ機能を利用し、ビデオ制作のワークフローを大幅に効率化します。
HeyGenのビデオは私たちの会社のブランディングに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenはカスタムテンプレートやブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、ビデオが会社の美学に完全に一致するようにします。ロゴ、色、その他のブランド要素を簡単に統合して、一貫した外観を実現できます。
HeyGenはグローバルなオーディエンスに対してどのような技術的能力を提供しますか？
HeyGenは多言語での高度なナレーション生成と自動AI字幕を通じて、グローバルなオーディエンスにリーチすることをサポートします。これらの直感的なAIツールは、ポリシー発表やトレーニングビデオが世界中でアクセス可能で影響力を持つことを保証します。
HeyGenはどのようにして魅力的なポリシー説明ビデオを迅速に生成するのを助けますか？
HeyGenは豊富なメディアライブラリと効率的なテキストビデオ変換を提供することで、魅力的なポリシー説明ビデオの生成を加速します。当プラットフォームにはアスペクト比のリサイズとエクスポートも含まれており、さまざまなソーシャルメディアチャネルやプラットフォームにコンテンツを迅速に適応させることができます。