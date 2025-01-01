魅力的な更新のためのポリシー発表ビデオジェネレーター
直感的なスクリプトからのテキストビデオを使用して、ポリシー更新のビデオ作成プロセスを簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
外部の利害関係者向けに、データプライバシーに関する最近のポリシー変更を詳述する45秒の魅力的な説明ビデオを開発してください。このビデオは、アニメーショングラフィックスと親しみやすく情報豊富なナレーションを使用した現代的でダイナミックなビジュアルスタイルを利用するべきです。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、詳細なスクリプトからこのプロフェッショナルなビデオを効率的に生成してください。
HR & ピープルオペレーションチームが社内従業員と共有するための、更新された柔軟な勤務ガイドラインを概説する30秒の親しみやすいポリシー発表ビデオを制作してください。このビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、ポジティブで理解しやすいメッセージを作成するために、歓迎的で親しみやすいビジュアルスタイルを採用するべきです。
新入社員を対象に、会社の更新されたサイバーセキュリティポリシーを説明する90秒の指導ビデオを設計してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で簡潔、かつ非常にプロフェッショナルで、理解しやすさに重点を置いてください。すべての重要なポイントが字幕/キャプションで強調され、トレーニングビデオでの最大のアクセシビリティと保持を確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてポリシー発表ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIビデオジェネレーターを使用してスクリプトを魅力的なビジュアルに変換し、プロフェッショナルなポリシー発表ビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、重要な企業コミュニケーションのビデオ作成プロセスが効率化され、明確さと影響力が確保されます。
HeyGenのポリシーコミュニケーションにおけるAIアバターの役割は何ですか？
HeyGenのリアルなAIアバターは、先進的なAIナレーション機能と組み合わせて、ポリシー変更を動的で魅力的な方法で伝える手段を提供します。これにより、企業コミュニケーションの一貫性とプロフェッショナルなメッセージの伝達が強化され、視聴者の理解と保持が向上します。
HeyGenはポリシー説明ビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは迅速なポリシー説明ビデオ作成のために設計された企業発表ビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートと広範なカスタマイズオプションにより、HR & ピープルオペレーションチームはプロフェッショナルなビデオを効率的に生成できます。
HeyGenで生成されたビデオでブランドの一貫性をどのように維持できますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業がロゴ、色、その他のブランド要素をプロフェッショナルなビデオに直接統合できるようにします。これらのカスタマイズオプションにより、すべてのポリシー発表ビデオが企業コミュニケーションガイドラインに完全に一致することが保証されます。