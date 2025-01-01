魅力的な更新のためのポリシー発表ビデオジェネレーター

直感的なスクリプトからのテキストビデオを使用して、ポリシー更新のビデオ作成プロセスを簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
外部の利害関係者向けに、データプライバシーに関する最近のポリシー変更を詳述する45秒の魅力的な説明ビデオを開発してください。このビデオは、アニメーショングラフィックスと親しみやすく情報豊富なナレーションを使用した現代的でダイナミックなビジュアルスタイルを利用するべきです。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、詳細なスクリプトからこのプロフェッショナルなビデオを効率的に生成してください。
サンプルプロンプト2
HR & ピープルオペレーションチームが社内従業員と共有するための、更新された柔軟な勤務ガイドラインを概説する30秒の親しみやすいポリシー発表ビデオを制作してください。このビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、ポジティブで理解しやすいメッセージを作成するために、歓迎的で親しみやすいビジュアルスタイルを採用するべきです。
サンプルプロンプト3
新入社員を対象に、会社の更新されたサイバーセキュリティポリシーを説明する90秒の指導ビデオを設計してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で簡潔、かつ非常にプロフェッショナルで、理解しやすさに重点を置いてください。すべての重要なポイントが字幕/キャプションで強調され、トレーニングビデオでの最大のアクセシビリティと保持を確保してください。
step preview
プロンプトをコピー
step preview
作成ボックスに貼り付け
step preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ポリシー発表ビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したビデオジェネレーターで企業コミュニケーションを効率化し、明確でプロフェッショナルなポリシー更新を提供します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、ポリシー発表のテキストを貼り付けます。当プラットフォームは、先進的なスクリプトからのテキストビデオ技術を使用して、あなたの言葉を即座にビデオナラティブに変換し、正確さと一貫性を確保します。
2
Step 2
アバターを選択する
メッセージを表現するための多様なAIアバターから選択します。会社のトーンとポリシー発表の重要性に最適なスポークスパーソンを選びましょう。
3
Step 3
ブランディングと音声を適用する
ブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用して、ビデオが企業のアイデンティティに一致するようにします。プロフェッショナルなAIナレーションと字幕を追加して、すべての視聴者に対する明確さとアクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
高品質のポリシー発表ビデオを簡単に生成します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、チームや利害関係者への即時配信に備えましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なポリシーを明確化

.

AIアバターとナレーションを使用して、複雑なポリシー変更を簡単に理解できるプロフェッショナルな説明ビデオに分解します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてポリシー発表ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、AIビデオジェネレーターを使用してスクリプトを魅力的なビジュアルに変換し、プロフェッショナルなポリシー発表ビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、重要な企業コミュニケーションのビデオ作成プロセスが効率化され、明確さと影響力が確保されます。

HeyGenのポリシーコミュニケーションにおけるAIアバターの役割は何ですか？

HeyGenのリアルなAIアバターは、先進的なAIナレーション機能と組み合わせて、ポリシー変更を動的で魅力的な方法で伝える手段を提供します。これにより、企業コミュニケーションの一貫性とプロフェッショナルなメッセージの伝達が強化され、視聴者の理解と保持が向上します。

HeyGenはポリシー説明ビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは迅速なポリシー説明ビデオ作成のために設計された企業発表ビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートと広範なカスタマイズオプションにより、HR & ピープルオペレーションチームはプロフェッショナルなビデオを効率的に生成できます。

HeyGenで生成されたビデオでブランドの一貫性をどのように維持できますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業がロゴ、色、その他のブランド要素をプロフェッショナルなビデオに直接統合できるようにします。これらのカスタマイズオプションにより、すべてのポリシー発表ビデオが企業コミュニケーションガイドラインに完全に一致することが保証されます。