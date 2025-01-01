究極のPOSトレーニングビデオジェネレーター
スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換する簡単なテキストからビデオへの機能で、これまで以上に速く魅力的なトレーニングビデオを生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の販売スタッフ向けに、POSでの新しいロイヤルティプログラムの統合を迅速に示すための「トレーニングビデオテンプレート」を利用した、30秒のダイナミックな指導ビデオを作成してください。このビデオは、活気ある「カスタマイズ可能なシーン」とエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを備えたアップビートなビジュアルスタイルで、HeyGenの多用途な「テンプレートとシーン」を活用した迅速なコンテンツ作成を紹介します。
店舗マネージャーや経験豊富なスタッフを対象にした、60秒の洗練された「POSシステム概要ビデオ」を開発してください。高度な在庫管理機能を詳述し、権威あるがアクセスしやすいプレゼンテーションを「AIスポークスパーソン」が深く情報豊かなトーンで提供し、HeyGenの高品質な指導コンテンツのための強力な「ボイスオーバー生成」機能を強調します。
全スタッフ向けに、POSを使用した返品処理を効率的に行う方法を示す、実用的な50秒のチュートリアルを制作してください。このビデオは、POSインターフェースの明確な画面キャプチャに焦点を当てたクリアなステップバイステップのビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ生成」機能を活用して、正確で一貫したガイダンスを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIアバターはどのようにしてクリエイティブなトレーニングビデオを強化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとAIスポークスパーソンを利用して、スクリプトを魅力的なAIトレーニングビデオに変換し、情報を伝えるクリエイティブでダイナミックな方法を提供します。これらのデジタルプレゼンターは、複雑なトピックを視聴者にとってよりアクセスしやすく、視覚的に魅力的にします。
HeyGenは従業員向けのプロフェッショナルなトレーニングビデオを効率的に生成できますか？
はい、HeyGenは強力なトレーニングビデオジェネレーターとして機能し、マーケティング担当者や人事チームが従業員向けの高品質なトレーニングビデオを迅速に作成できるようにします。AI駆動のツールと多様なトレーニングビデオテンプレートを使用することで、プロフェッショナリズムを損なうことなく生産時間を大幅に短縮します。
HeyGenはカスタマイズ可能なPOSシステム概要ビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、詳細なPOSシステム概要ビデオを作成するための強力な機能を提供しており、カスタマイズ可能なシーンやブランドコントロールを使用して、会社のアイデンティティに合わせることができます。独自のメディアを簡単に統合するか、広範なストックライブラリを活用して、情報豊かでブランド化されたAIトレーニングビデオを制作できます。
HeyGenは魅力的なAIトレーニングビデオのために高度なボイスオーバーとキャプションを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは高品質なボイスオーバーとAIキャプションジェネレーターを提供し、AIトレーニングビデオが完全にアクセス可能で魅力的であることを保証します。さまざまなAIボイスアクターオプションから選択して、コンテンツのトーンとスタイルに完璧にマッチさせることができます。