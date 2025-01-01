簡単に月間詩ビデオメーカーを作成
表現豊かなナレーションとアーティスティックテンプレートで驚くべき詩のビデオを作成し、HeyGenの自動字幕/キャプションでより広い視聴者に届けましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
若い大人をソーシャルメディアで現代詩に引き込むことを目的とした、活気ある30秒の「月間詩ビデオメーカー」セグメントを開発します。動的な「驚くべきビジュアル」を使用し、キネティックタイポグラフィや高速カットを含め、アップビートで現代的な音楽に合わせて、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して迅速に作成します。
複雑な詩の構造を探求する学生や教育者は、60秒の教育的な「AI詩ビデオメーカー」説明から利益を得るでしょう。このビデオは、テキストと解釈を並べて表示するスプリットスクリーンアプローチを使用して、明確で学術的なビジュアルを提示し、HeyGenの自動字幕/キャプション機能を使用して完璧なアクセシビリティを確保し、穏やかで情報豊かなトーンで補完します。
個人がユニークなギフトや挨拶を作成するためのパーソナライズされた20秒の「ビデオテンプレート」体験をデザインし、ユーザーが投稿した短い詩を紹介します。高度にカスタマイズ可能なアーティスティックテンプレート、エレガントなテキストアニメーション、穏やかなバックグラウンドミュージックを組み込み、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、真にユニークなビジュアルと感情的なプレゼンテーションを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI詩ビデオメーカー体験の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターと表現豊かなナレーションを使用して詩を魅力的なビデオに変える力をユーザーに提供します。私たちのプラットフォームはプロセスを簡素化し、コンテンツクリエーターがスクリプトから直接驚くべきビジュアルとボイスオーバーを生成し、詩を簡単に生き生きとさせることができます。
HeyGenで詩のビデオのビジュアルスタイルをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、詩のビデオがあなたの独自のアーティスティックビジョンを反映するように、広範なカスタマイズオプションを提供します。さまざまなアーティスティックテンプレートから選択し、ビデオエフェクト、テキストアニメーションを追加し、音楽を統合して、詩のインパクトを高める本当に驚くべきビジュアルを作成できます。
HeyGenは「月間詩」ビデオをオンラインで共有するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、さまざまなプラットフォームで「月間詩」ビデオを簡単に共有できるようにします。私たちのプラットフォームはアスペクト比のリサイズと高品質のエクスポートをサポートし、あなたの作品がソーシャルメディアに最適化され、コンテンツクリエーターや詩愛好家のより広い視聴者に届くことを保証します。
HeyGenは詩のビデオに表現豊かなナレーションと自動キャプションをサポートしていますか？
はい、HeyGenは表現豊かなナレーションのための強力なボイスオーバー生成を提供し、詩のトーンに合った多様な声を選ぶことができます。さらに、私たちのプラットフォームには自動キャプションが含まれており、Poetry Video Makerの作品をすべての視聴者にアクセス可能にします。