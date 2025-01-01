簡単に月間詩ビデオメーカーを作成

表現豊かなナレーションとアーティスティックテンプレートで驚くべき詩のビデオを作成し、HeyGenの自動字幕/キャプションでより広い視聴者に届けましょう。

文学クラブのメンバーや詩愛好家のために、45秒の「詩ビデオメーカー」作品を作成し、時代を超えたクラシックを特集します。自然のモンタージュや抽象芸術のような柔らかく感情を呼び起こすビジュアルを使用し、穏やかなインストゥルメンタル音楽と、HeyGenのボイスオーバー生成を使用した「表現豊かなナレーション」を組み合わせて、詩のムードを真に捉えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
若い大人をソーシャルメディアで現代詩に引き込むことを目的とした、活気ある30秒の「月間詩ビデオメーカー」セグメントを開発します。動的な「驚くべきビジュアル」を使用し、キネティックタイポグラフィや高速カットを含め、アップビートで現代的な音楽に合わせて、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して迅速に作成します。
サンプルプロンプト2
複雑な詩の構造を探求する学生や教育者は、60秒の教育的な「AI詩ビデオメーカー」説明から利益を得るでしょう。このビデオは、テキストと解釈を並べて表示するスプリットスクリーンアプローチを使用して、明確で学術的なビジュアルを提示し、HeyGenの自動字幕/キャプション機能を使用して完璧なアクセシビリティを確保し、穏やかで情報豊かなトーンで補完します。
サンプルプロンプト3
個人がユニークなギフトや挨拶を作成するためのパーソナライズされた20秒の「ビデオテンプレート」体験をデザインし、ユーザーが投稿した短い詩を紹介します。高度にカスタマイズ可能なアーティスティックテンプレート、エレガントなテキストアニメーション、穏やかなバックグラウンドミュージックを組み込み、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、真にユニークなビジュアルと感情的なプレゼンテーションを実現します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

月間詩ビデオメーカーの仕組み

驚くべきビジュアルと表現豊かなナレーションで魅力的な詩のビデオを簡単に作成し、毎月の詩を共有するのに最適です。

1
Step 1
詩のビデオを作成
多様なライブラリから「アーティスティックテンプレート」を選択するか、ゼロから始めます。スクリプトエディタに詩を貼り付け、「スクリプトからのテキストビデオ」を活用して、魅力的なシーンを瞬時に生成します。
2
Step 2
ビジュアルとオーディオをカスタマイズ
広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」から魅力的な「驚くべきビジュアル」でビデオを強化します。バックグラウンドミュージックや色などの要素を調整して、詩のムードとスタイルに完璧にマッチさせます。
3
Step 3
表現豊かなナレーションを追加
強力な「ボイスオーバー生成」機能を利用して、詩に魅力的な声を与えます。自然な響きの声から選び、「表現豊かなナレーション」を提供して、視聴者に真に響くようにします。
4
Step 4
作品をエクスポートして共有
詩のビデオが完成したら、希望のフォーマットと解像度で「エクスポート」します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、視聴者と「オンラインで共有」します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIを活用して高品質の詩コンテンツを効率的に制作

.

AIを活用してプロフェッショナルグレードの詩のビデオを迅速に生成し、時間とリソースを節約しながら高い視覚的および聴覚的基準を維持します。

background image

よくある質問

HeyGenはAI詩ビデオメーカー体験の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターと表現豊かなナレーションを使用して詩を魅力的なビデオに変える力をユーザーに提供します。私たちのプラットフォームはプロセスを簡素化し、コンテンツクリエーターがスクリプトから直接驚くべきビジュアルとボイスオーバーを生成し、詩を簡単に生き生きとさせることができます。

HeyGenで詩のビデオのビジュアルスタイルをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、詩のビデオがあなたの独自のアーティスティックビジョンを反映するように、広範なカスタマイズオプションを提供します。さまざまなアーティスティックテンプレートから選択し、ビデオエフェクト、テキストアニメーションを追加し、音楽を統合して、詩のインパクトを高める本当に驚くべきビジュアルを作成できます。

HeyGenは「月間詩」ビデオをオンラインで共有するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、さまざまなプラットフォームで「月間詩」ビデオを簡単に共有できるようにします。私たちのプラットフォームはアスペクト比のリサイズと高品質のエクスポートをサポートし、あなたの作品がソーシャルメディアに最適化され、コンテンツクリエーターや詩愛好家のより広い視聴者に届くことを保証します。

HeyGenは詩のビデオに表現豊かなナレーションと自動キャプションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは表現豊かなナレーションのための強力なボイスオーバー生成を提供し、詩のトーンに合った多様な声を選ぶことができます。さらに、私たちのプラットフォームには自動キャプションが含まれており、Poetry Video Makerの作品をすべての視聴者にアクセス可能にします。