新しいPMP認定候補者向けに、HeyGenを使用して魅力的なチュートリアルビデオを簡単に作成する方法を示す1分間のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、複雑なトピックを親しみやすくする励ましの音声トーンを使用し、AIアバターが画面上で重要な概念を明確に提示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
PMPチュートリアルビデオの録画セットアップに苦労していますか？PMPチュートリアルビデオ制作者を目指す方々に向けて、プロフェッショナルなホームスタジオに必要な機材と照明を詳述した90秒の指導ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは非常に情報豊かで、機材の詳細で明確なビジュアルを伴い、落ち着いた権威あるナレーションを使用し、字幕/キャプションを含めてアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
中級のPMPチュートリアル制作者を対象に、効率的なポストプロダクションプロセスと編集ツールを探求する2分間のビデオをガイドします。このビデオは、ビデオ制作スキルを向上させたい個人を対象とし、洗練された専門的なビジュアルスタイルと動的な画面録画を使用し、一貫した配信のためにプロフェッショナルに生成されたナレーションをバックにします。
サンプルプロンプト3
PMPインストラクターにオンラインコースを構築するためのビデオメーカーのツールを使用した構造化のヒントを提供する75秒のモチベーショナルビデオを開発します。対象はPMPに焦点を当てたオンラインコースを立ち上げることを計画している教育者であり、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に制作できる、魅力的で視覚的に魅力的なスタイルを提供します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

PMPチュートリアルビデオの作成方法

HeyGenの直感的なツールを使用して、プロフェッショナルなPMPチュートリアルビデオを簡単に制作し、複雑な概念を視聴者にとって明確で魅力的にします。

Step 1
スクリプトとビデオを作成
まず、PMPチュートリアルの内容をアウトライン化します。その後、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、詳細な説明を含む基礎的なビデオを即座に生成します。
Step 2
プレゼンターを選ぶ
HeyGenの多様なライブラリから魅力的なAIアバターを選び、PMPチュートリアルの顔にします。これにより、複雑な録画セットアップを必要とせずに、プロフェッショナルで一貫した画面上の存在感を維持できます。
Step 3
視覚的な強化を追加
PMPチュートリアルビデオメーカーのコンテンツに関連するビジュアルを統合して、明確さとエンゲージメントを向上させます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、ポイントを説明する画像、チャート、その他のマルチメディア要素を簡単に組み込むことができます。
Step 4
エクスポートと配信
視聴者向けにチュートリアルを準備します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを作成し、洗練された最終的なビデオメーカーの出力を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なPMP概念を明確化

複雑なPMPの方法論を明確で簡潔で理解しやすいチュートリアルビデオに変換し、効果的な学習のために複雑な情報を簡素化します。

よくある質問

HeyGenは、チュートリアルビデオのための広範な録画セットアップや複雑な編集ツールの必要性をどのように排除しますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターと自動音声合成を使用してプロフェッショナルなビデオに変換することで、「チュートリアルビデオ」作成を簡素化します。「ウェブカメラ」や「ポッドキャストマイク」を使用した従来の「録画セットアップ」を回避し、「ポストプロダクションプロセス」を大幅に短縮し、より迅速かつ効率的に「ビデオを作成」できます。

HeyGenは、YouTubeやオンラインコースコンテンツ向けに迅速にビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、強力なテンプレートと「スクリプトからのテキストビデオ」機能を提供し、「ビデオメーカー」が迅速に「ビデオを作成」できるようにします。「YouTube」や「オンラインコース」配信に最適化された魅力的な「チュートリアルビデオ」を簡単に生成でき、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズが可能です。

HeyGenは、チュートリアルビデオにブランドのビジュアルアイデンティティを統合し、プロフェッショナルな外観を向上させることができますか？

はい、HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を備えており、ロゴやカスタムカラーをシームレスに統合し、すべての「チュートリアルビデオ」でブランドのビジュアルアイデンティティを維持します。このプロフェッショナルな仕上げは、自動生成された字幕と高品質の「音声合成」によってさらに強化されます。

HeyGenを使用してビデオの説明やスクリプトをチュートリアルビデオに変換するための技術的な手順は何ですか？

HeyGenを使用すると、「ビデオの説明」やスクリプトを入力するだけで、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」エンジンが作業を引き継ぎます。リアルな「音声合成」を生成し、AIアバターと同期し、「字幕/キャプション」を自動的に追加し、包括的な「チュートリアルビデオ」の「技術的」な作成を簡素化します。