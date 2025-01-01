PMPトレーニングビデオジェネレーターで効率を解放
強力なテキストからビデオへのAIプラットフォームを使用して、PMPトレーニングスクリプトを高品質なビデオコンテンツに迅速に変換し、時間とリソースを節約します。
eラーニングコンテンツ制作者向けに、コンプライアンス研修を効率的に更新する方法を説明する90秒の技術チュートリアルを開発し、使いやすいテンプレートとシーン、動的に生成される字幕/キャプションを活用して、アクセシビリティと明確さを確保します。
新入社員に会社のコアバリューを紹介する45秒の社員オンボーディングビデオを制作し、HR部門と新しいチームメンバーを対象に、歓迎の意を込めたブランドビジュアルと一貫したナレーション生成を通じて、すべてのコミュニケーションで統一されたブランドメッセージを確保します。
グローバル企業向けに、プロジェクト実行におけるアジャイル手法の利点を説明する2分間の解説ビデオを設計し、複雑な情報を簡潔で視覚的に豊かなプレゼンテーションに変換し、明瞭なナレーションとサポートグラフィックスを用いて、HeyGenのアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォーム向けのエクスポートを最適化し、効率的な学習を求める多様な国際的な視聴者にアピールします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは技術トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは強力なトレーニングビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトを魅力的なビデオに効率的に変換するテキストからビデオへのAIプラットフォームを使用します。これにより、複雑なAIビデオ編集ソフトウェアを必要とせずに、技術チュートリアルや教育コンテンツの生産が合理化されます。
HeyGenはリアルな人間のプレゼンターを生成するためにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは高度な生成AIビデオ技術を利用して、多様なリアルなAIアバターを提供し、幅広いプロフェッショナルなナレーションを補完します。これらの機能により、コンテンツのための人間のプレゼンテーションに近い高品質なビデオ出力が保証されます。
HeyGenは特定のブランドガイドラインに合わせてビデオコンテンツをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールとカスタマイズオプションを提供し、会社のロゴ、色、フォントをビデオにシームレスに統合できます。これらのブランドビデオを高解像度のMP4ファイルとしてエクスポートし、一貫したビジュアルアイデンティティを確保します。
HeyGenはグローバルな視聴者向けにアクセシビリティと多言語機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは自動字幕/キャプションと効率的なビデオ翻訳機能を通じて、ビデオのアクセシビリティとグローバルなリーチを向上させます。これにより、高品質なビデオ出力が多様な国際的な視聴者やeラーニングプラットフォームにとって理解しやすく、影響力のあるものになります。