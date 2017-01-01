プラットフォームウォークスルービデオジェネレーター：魅力的なデモを迅速に作成
スクリプトをAIテキスト-to-ビデオでダイナミックなビデオに簡単に変換し、ユーザーオンボーディングと製品説明を効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング専門家が迅速に魅力的なコンテンツを作成することを目指した、ソーシャルメディアキャンペーン向けのインスピレーションを与える30秒のマーケティングビデオを制作してください。明るい色彩とアップビートな背景音楽を用いたテンポの速いビジュアルリッチな美学を採用し、エネルギッシュなAIボイスが視聴者をクリエイティブプロセスに導きます。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」が制作を瞬時に向上させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がさまざまなプラットフォームでのシームレスな適応を可能にし、短編ビデオ生成をクリエイティブな資産にする方法を紹介してください。
AIビデオジェネレーターの能力に興味を持つ見込み客を対象とした、包括的な60秒の製品説明ビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されプロフェッショナルであり、スムーズなトランジションと明確なグラフィカルオーバーレイを利用し、落ち着いた情報提供型のAIボイスと組み合わせます。HeyGenの「テンプレートとシーン」がどのプロジェクトにもクリエイティブな出発点を提供し、ユーザーが広範なビデオ編集スキルを必要とせずに詳細なビデオドキュメントを迅速に構築できることを強調してください。
効率的なコミュニケーションツールを求める営業チームや起業家を対象とした、潜在的なクライアントを感動させるための簡潔な45秒のセールスピッチビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは自信に満ちた直接的なものであり、説得力のあるオンスクリーンテキストと一貫したアイコンタクトを維持する説得力のあるAIアバターを利用し、プロフェッショナルなボイスオーバーがサポートします。HeyGenの「字幕/キャプション」機能が最大限のメッセージ保持とグローバルなアクセス性を保証し、どんなピッチも強力でアクセス可能な「テキスト-to-ビデオジェネレーター」作品に変える方法を示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのためにAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストをリアルなAIアバターと本格的なAIボイス生成を特徴とするダイナミックなビデオに変換します。これにより、複雑な編集なしでマーケティングビデオ、製品説明、さらにはアニメーションショートを迅速に制作できます。
HeyGenのビデオをカスタマイズしてブランドのアイデンティティを維持できますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをシームレスに統合し、既製のテンプレートを使用できます。これにより、AI生成ビデオがプロフェッショナルなブランドイメージに完全に一致します。
HeyGenはどのような種類のプロフェッショナルなビデオドキュメントを作成できますか？
HeyGenは優れたプラットフォームウォークスルービデオジェネレーターとして機能し、オンボーディングビデオ、ステップバイステップのユーザーガイド、詳細なトレーニング資料などの包括的なビデオドキュメントを生成するのに最適です。ビジネスのあらゆるニーズに理想的な高品質の出力を提供します。
HeyGenは効率的な制作のためにどのようなビデオ編集ツールと機能を提供しますか？
HeyGenは強力なビデオ編集ツールを備えたビデオ制作を効率化し、自動字幕/キャプションや包括的なメディアライブラリを含みます。高品質のコンテンツをMP4ファイルとして簡単にエクスポートし、ソーシャルメディアなどのさまざまなプラットフォームで利用できます。