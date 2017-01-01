新規ユーザー向けのプラットフォームウォークスルービデオジェネレーターを使用して、テキストを魅力的なビジュアルに簡単に変換できることを示す、活気ある45秒のオンボーディングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、プラットフォームの動作中のダイナミックなスクリーンキャプチャを特徴とし、親しみやすく熱意のあるAIボイスオーバーが補完します。HeyGenの強力な「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能と、多様な「AIアバター」を取り入れてガイド体験を個別化し、初心者でも簡単に初期設定ができることを強調してください。

