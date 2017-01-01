AIプラットフォームチュートリアルビデオメーカー: 引きつけて教育する

AIアバターを使って、編集スキルなしで魅力的なハウツーガイドやトレーニングビデオを簡単に作成できます。

複雑なソフトウェアの新規ユーザー向けに、45秒の魅力的なプラットフォームチュートリアルビデオを作成し、数分で簡単に「魅力的なハウツーガイド」を作成する方法を示します。ビデオは、明確なステップバイステップの指示を伴う、現代的で活気のあるビジュアルスタイルを特徴とするべきです。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、作成プロセスを効率化し、迅速な採用のために親しみやすくアプローチしやすいトーンを確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のユーザー向けに、製品の特定の高度な機能を「ステップバイステップのビデオチュートリアル」で案内する60秒の洞察に満ちた「ハウツービデオ」を開発します。このビデオは、表情やジェスチャーを通じて自信と権威を示すHeyGenの「AIアバター」によって提示される、プロフェッショナルで洗練されたビジュアル美学を維持するべきです。付随するナレーションは正確でわかりやすいものであるべきです。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家を対象に、共通の課題を解決する方法を紹介する30秒のダイナミックな「説明ビデオ」を制作します。ビジュアルは活気に満ち、テンポが速く、視覚的に魅力的であるべきで、エネルギッシュなナレーションで補完されます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、マーケティングメッセージを迅速に魅力的な物語に変換します。
サンプルプロンプト3
企業トレーナーや教育者向けに、複雑な概念を明確に説明する50秒の教育的な「チュートリアルビデオ」を作成します。ビデオは、落ち着いた教育的な「ナレーション生成」を特徴とする、情報豊かでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、簡単に理解できるようにします。トピックを消化しやすいセグメントに分解し、「教育コンテンツ」をすべての学習者にアクセスしやすくします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIプラットフォームでチュートリアルビデオを作成する方法

直感的なAIビデオ作成プラットフォームを使用して、知識を魅力的でプロフェッショナルなハウツーおよび説明ビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
チュートリアルスクリプトを作成または貼り付けることから始めます。当プラットフォームは「スクリプトからのテキストビデオ」を活用して、テキストを瞬時に動的なビデオの基盤に変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
さまざまなプロフェッショナルテンプレートから選択するか、「AIアバター」を選んでコンテンツを画面上で提示し、メッセージをより明確にします。
3
Step 3
制作を洗練する
カスタムブランディングでビデオをパーソナライズし、その後、自然な音声の「ナレーション生成」を自動的に生成し、アクセシビリティのために正確な字幕を追加します。
4
Step 4
エクスポートと共有
異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」で高品質の説明ビデオを完成させ、配信の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なプラットフォームの説明を効率化する

複雑なプラットフォーム機能を明確で簡潔、かつ視覚的に魅力的なチュートリアルビデオに変換し、ユーザーの理解を容易にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なチュートリアルビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、インパクトのあるチュートリアルビデオの作成プロセスを簡素化し、ユーザーが高度なビデオ編集スキルを必要とせずに魅力的なハウツーガイドを生成できるようにします。その直感的なAIビデオ作成プラットフォームは、複雑な教育コンテンツを簡単にし、より広い視聴者にアクセス可能にします。

HeyGenはスクリプトを動的なAIアバタービデオに変換できますか？

はい、HeyGenはユーザーがスクリプトをリアルなAIアバターと高品質なスクリプトからのテキストビデオ技術を使用して動的なビデオ体験に変換することを可能にします。コンテンツを生き生きとさせるAIビデオプレゼンターを簡単に生成できます。

HeyGenビデオのブランディングコントロールはどのように行われますか？

HeyGenは、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにするための強力なブランディングコントロールを提供します。既存のビデオテンプレートをロゴ、ブランドカラー、独自のデザイン要素で簡単にカスタマイズし、一貫したプロフェッショナルな美学を維持できます。

HeyGenはプロフェッショナルな説明ビデオを迅速に制作するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、その効率的なAI機能を通じて、プロフェッショナルな説明ビデオやトレーニングビデオの迅速な制作を可能にします。チュートリアルビデオテンプレート、AI生成ナレーション、メディアライブラリを活用して、テンポが速く視覚的に魅力的なコンテンツを簡単に作成できます。