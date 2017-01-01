企業トレーナーやL&Dプロフェッショナルを対象に、AIビデオジェネレーターを使用して魅力的なソフトウェアトレーニングモジュールを迅速に作成する方法を示す、1分間の簡潔なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、画面上のデモンストレーションが明確に表示され、スクリプトから生成されたプロフェッショナルで明瞭なナレーションが付いています。このビデオは、AIを活用したビデオ作成の効率性とスケーラビリティを内部学習のために強調するべきです。

