プラットフォームチュートリアルビデオジェネレーターで簡単ガイド作成
プロフェッショナルなビデオドキュメントでソフトウェアトレーニングとオンボーディングを効率化。スクリプトからテキストを使用して魅力的なハウツービデオを生成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
複雑なSaaSプラットフォームの新規ユーザーを対象に、プラットフォームチュートリアルビデオジェネレーターを使用して、コア機能をわかりやすく説明する90秒のステップバイステップチュートリアルを開発してください。ビジュアルスタイルは明るく励みになるもので、AIアバターが指示を伝えるクリアな画面録画が特徴です。多様な学習者が詳細なユーザーガイドに依存するため、アクセシビリティと理解を向上させるために、クリスタルクリアなオーディオとサポート字幕/キャプションを確保してください。
HR部門やチームリーダー向けに、新入社員のオンボーディング用の魅力的なビデオドキュメントを作成するプロセスを示す2分間の指導ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで企業向けで、統一感のある外観を持つ構造化されたテンプレートとシーンを利用し、最適な理解のために安心感のある明瞭なナレーションが付いています。このビデオは、視覚的に豊かなオンボーディングコンテンツの利点を伝えるべきです。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングプロフェッショナル向けに、AIビデオ作成プラットフォームを使用して多様なコンテンツを迅速に作成する方法を示す45秒のダイナミックなハウツービデオを作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く現代的で、メディアライブラリ/ストックサポートからのさまざまなストックメディアを取り入れ、エネルギッシュなナレーションがバックアップします。プラットフォームのアスペクト比のリサイズと異なるソーシャルメディアチャンネルに適したエクスポート機能を強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプラットフォームチュートリアルビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして、魅力的なプラットフォームチュートリアルビデオの作成プロセスを効率化します。その強力な機能により、ユーザーは広範な編集経験がなくても、高品質なビデオドキュメントやソフトウェアトレーニング資料を迅速に作成できます。
HeyGenはAIアバターを使用してテキストからビデオを生成できますか？
はい、HeyGenは強力なテキストからビデオへのジェネレーターであり、高度なAIアバターを使用してスクリプトを生き生きとさせます。テキストを入力し、AIアバターを選択するだけで、HeyGenがプロフェッショナルなビデオを同期されたナレーション生成と共に作成します。
HeyGenは包括的なビデオドキュメントとユーザーガイドの開発にどのような機能を提供しますか？
ビデオドキュメントとユーザーガイドのために、HeyGenはビデオテンプレートと詳細な字幕/キャプションを追加する機能を備えた包括的なAIビデオ作成プラットフォームを提供します。これにより、指導コンテンツが明確でアクセスしやすく、視聴者にとって理解しやすくなり、効果的なオンボーディングとSOPを実現します。
HeyGenにはナレーション生成や自動キャプションのような高度な機能が含まれていますか？
もちろんです。HeyGenはリアルなナレーション生成や自動字幕/キャプションなどの高度な技術機能を提供することに優れています。これらの機能は、すべてのビデオコンテンツのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、多様なニーズに対応する理想的なAIビデオジェネレーターとなっています。