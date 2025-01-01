プラットフォーム戦略トレーニングビデオジェネレーターで成功を解き放つ

プロフェッショナルトレーニングビデオでL&D戦略を変革します。オンボーディングからハウツーガイドまで、スクリプトからの強力なテキスト-to-ビデオを使用して魅力的なコンテンツを簡単に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術サポートチーム向けに設計された90秒の魅力的なハウツービデオを想像してください。複雑なソフトウェア機能を説明します。AIアバターによるステップバイステップのビジュアルスタイルと明確なデモンストレーションを利用し、ソフトウェアトレーニングのための最大限の明確さを確保するために正確なナレーション生成を行います。
サンプルプロンプト2
新しい内部プラットフォームを紹介するための2分間の企業トレーニングモジュールを開発してください。このビデオは、洗練されたアクセスしやすいビジュアルとオーディオスタイルを採用し、ダイナミックなテンプレートとシーン、自動字幕/キャプションを活用して、プラットフォーム戦略トレーニングビデオの普遍的な理解を促進します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームが新機能についてのソーシャルメディア用の迅速で視覚的に魅力的なコンテンツを必要とするための45秒の簡潔な指導クリップを制作してください。このビデオは、さまざまなAIアバターをフィーチャーし、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してさまざまなプラットフォームに最適化されたダイナミックでテンポの速いスタイルを持つべきです。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プラットフォーム戦略トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

プロフェッショナルな従業員トレーニングビデオを効率的に作成し、AIビデオジェネレーターでプラットフォーム戦略を向上させます。制作を合理化し、学習を強化します。

1
Step 1
トレーニングビデオテンプレートを選択
さまざまなトレーニングビデオに合わせてプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンのライブラリから選択して始めます。これにより、効果的な従業員トレーニングのためのプロジェクトを迅速に設定できます。
2
Step 2
AIで魅力的なコンテンツを作成
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、トレーニング資料をダイナミックなシーンに変換します。スクリプトを入力するだけで、プラットフォーム戦略のためにコンテンツが生き生きとします。
3
Step 3
AIアバターとナレーションを追加
情報を提示するためにリアルなAIアバターを追加してエンゲージメントを高めます。多様な選択肢から選び、AI生成のナレーションと組み合わせて、トレーニングビデオでプロフェッショナルな配信を行います。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
アクセシビリティのために自動的に字幕/キャプションを生成してトレーニングビデオを完成させます。完了したら、高品質のAIビデオジェネレーター出力を簡単にエクスポートし、チームと共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な概念を明確化

複雑なプラットフォーム戦略や技術的なトレーニングトピックを、明確で理解しやすいAIビデオレッスンに簡単に変換します。

よくある質問

HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、リアルなAIアバターとAIナレーションを使用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオを迅速に制作することができます。このプラットフォーム戦略は、L&Dチームがスクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに効率的に変換し、従業員トレーニングのための時間とリソースを大幅に節約します。

HeyGenは統合された字幕付きの多言語ビデオを生成できますか？

はい、HeyGenは多言語ビデオの作成をサポートしており、グローバルなオンボーディングと従業員トレーニングに不可欠です。このプラットフォームは、正確な字幕/キャプションを自動的に生成し、多様なオーディエンスに対するアクセス性と理解を確保します。

HeyGenのプラットフォームを使用してどのような種類のトレーニングビデオを作成できますか？

HeyGenは、オンボーディング、ソフトウェアトレーニング、ハウツービデオなど、さまざまなニーズに対応する多用途なトレーニングビデオジェネレーターです。ユーザーは、事前に構築されたテンプレートとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、あらゆる従業員トレーニングシナリオに対して魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenはAIスクリーンレコーダーやテキスト-to-ビデオのような高度な機能をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、ソフトウェアトレーニングのような複雑なプロセスを示すための強力なAIスクリーンレコーダーを統合しており、洗練されたテキスト-to-ビデオ機能を提供しています。これらのビデオ作成ツールは、書かれたコンテンツをダイナミックなビデオにシームレスに変換し、学習体験を向上させます。