プラントオペレーションビデオメーカー：トレーニングと生産を効率化

使いやすいインターフェースとリアルなAIアバターでトレーニング効果を高め、複雑なプラントオペレーションを簡素化します。

260/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい農場運営手順の社内スタッフトレーニングや新入社員向けの教育目的のために設計された60秒の簡潔な説明ビデオを作成します。ビジュアルアプローチはクリーンで指導的であり、重要なステップやデータポイントを強調するアニメーションオーバーレイを使用し、親しみやすく情報豊富な音声ガイドと組み合わせます。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、コンテンツをアクセスしやすくし、チームの学習を強化します。
サンプルプロンプト2
一般の人々や技術愛好家を対象にした30秒のソーシャルメディアビデオを開発し、プラントオペレーションにおける革新的な品質管理プロセスを示します。高速で視覚的に魅力的なスタイルを採用し、先進的な機械のシネマティックなクローズアップと詳細な製品検査を行い、現代的でインパクトのあるバックグラウンド音楽に設定します。HeyGenの専門的にデザインされたテンプレートとシーンを利用して、プロフェッショナルなクリップを迅速に組み立て、注目を集め、卓越性へのコミットメントを伝えます。
サンプルプロンプト3
AIガーデニングビデオメーカーアプリケーションの未来に興味を持つ好奇心旺盛なユーザーをターゲットにした15秒のクリエイティブなソーシャルメディアビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは未来的で活気に満ちており、AIアバターが自動栽培に関する興味深い事実や予測を提示します。HeyGenの高度なAIアバターを利用してメッセージを伝え、ユニークで記憶に残る視聴体験を提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プラントオペレーションビデオメーカーの使い方

使いやすいインターフェースでプラントオペレーションのための指導的で魅力的なビデオを迅速に制作し、トレーニングとコミュニケーションを簡単に向上させます。

1
Step 1
ビデオコンテンツを作成する
スクリプトを入力するか、明確さを重視したさまざまなビデオテンプレートから選択して始めます。プロンプトネイティブなビデオ作成を活用して、プラントオペレーションのコンテンツを迅速にアウトライン化します。
2
Step 2
ダイナミックなビジュアルとオーディオを追加する
豊富なメディアライブラリから魅力的なコンテンツを使用してビデオを強化します。関連するストック映像を組み込むか、自分の映像をアップロードしてプラントオペレーションを完璧に説明します。
3
Step 3
プロフェッショナルな音声とテキストを適用する
自然な音声のボイスオーバーを生成して、ステップを正確にナレーションします。情報をさらに明確にし、アクセスしやすさを高めるために、自動字幕を追加して制作を強化します。
4
Step 4
ガイドをエクスポートして共有する
一貫した外観のためにブランディングコントロールを適用して、指導ビデオを完成させます。さまざまなアスペクト比でポリッシュされたガイドをエクスポートし、ソーシャルメディアや内部プラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なプラントアップデートを制作

.

プラントオペレーションの更新、安全プロトコル、または革新を効果的に伝えるために、魅力的なソーシャルメディアビデオや短いクリップを迅速に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオ制作を簡素化しますか？

HeyGenは高度なビデオメーカーとして、プロンプトネイティブなビデオ作成を通じてクリエイティブな制作を効率化します。直感的なツールと豊富なビデオテンプレートを使用して、魅力的なコンテンツを迅速に生成できます。

HeyGenはリアルなAIアバターとボイスオーバーを使ったビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターと高品質なボイスオーバー生成をテキストスクリプトから行うことを専門としています。これにより、プロフェッショナルな産業ビデオや教育コンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenはプラントオペレーションビデオメーカーとしてどのような特徴がありますか？

HeyGenは使いやすいインターフェースと強力なビデオ編集機能を提供し、プラントオペレーションビデオメーカーとして理想的です。メディアライブラリのアセットを簡単に統合し、明確なコミュニケーションのために自動字幕を追加できます。

HeyGenはどのようにして魅力的なソーシャルメディアビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールと柔軟なアスペクト比のリサイズを使用して、魅力的なソーシャルメディアビデオを制作する力を与えます。これは、注目を集める説明ビデオコンテンツや迅速な更新を作成するのに最適です。