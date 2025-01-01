投資を勝ち取るためのAIピッチビデオメーカー
高度なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトを魅力的なピッチビデオに簡単に変換し、投資家を感動させましょう。
営業チームが"パーソナライズされた録音"でアウトリーチを強化するための45秒のビデオを特別にデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されていてモダンで説得力があり、微妙なアニメーションと親しみやすく明瞭な声を使って信頼関係を築きます。HeyGenの"ボイスオーバー生成"機能が一貫した高品質のナレーションを可能にし、潜在的なクライアントを魅了する方法を強調してください。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングプロフェッショナルを対象にした30秒の活気あるプロモーションビデオを制作し、"ビデオテンプレート"の力を使って迅速にコンテンツを作成する方法を示してください。美的感覚は明るくエネルギッシュで視覚的に魅力的であり、活気あるトランジションとアップビートなバックグラウンドトラックを特徴とします。HeyGenの多様な"テンプレートとシーン"を活用して、瞬時に注目を集める"ダイナミックスライド"をどのように簡単に作成できるかを紹介してください。
プロジェクトマネージャーやチームリーダー向けに、"協力的なビデオストーリーテリング"がコミュニケーションをどのように効率化できるかを示す90秒の説明ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンでプロフェッショナルでわかりやすく、鮮明なテキストアニメーションと落ち着いた権威ある声を特徴とします。HeyGenの"スクリプトからのテキストビデオ"機能を使用して、複雑なアイデアを魅力的なコンテンツに変換する簡単さを示してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは私のピッチビデオやプレゼンテーションをどのように強化できますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、静的なピッチデッキをダイナミックで魅力的なビデオプレゼンテーションに変換します。あなたのオーディエンスに本当に際立つインパクトのあるビデオピッチを作成できます。
HeyGenでビデオピッチの外観や雰囲気をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはカスタムブランディングキットやダイナミックコンテンツを含む広範なカスタマイズオプションを提供しており、ビデオプレゼンテーションがブランドに完全に一致するようにします。ビデオテンプレートとAI生成ビジュアルを活用して、ユニークでプロフェッショナルな外観を作成してください。
HeyGenは魅力的なビデオピッチを迅速に作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップエディターとスクリプト生成ツールでピッチ作成を効率化します。プロフェッショナルなボイスオーバーを簡単に追加し、ビデオテンプレートを活用して魅力的なビデオプレゼンテーションを迅速に制作できます。
AIアバターとボイスオーバーは私のピッチビデオをどのように改善しますか？
HeyGenのリアルなAIアバターと高品質のボイスオーバーは、カメラを必要とせずにビデオプレゼンテーションに個人的なタッチを提供します。この技術はメッセージを明確に伝え、オーディエンスにとってより魅力的な体験を作り出します。