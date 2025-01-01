スタートアップが資金調達を目指す際に、"AIピッチデッキジェネレーター"がどのように"魅力的なプレゼンテーション"を変革できるかを紹介する、60秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでプロフェッショナルにし、クリーンなグラフィックと希望に満ちたイメージを使用し、インスピレーションを与える自信に満ちたナレーションを添えます。HeyGenの革新的な"AIアバター"がどのようにメッセージを生き生きとさせ、洗練されたプレゼンテーションを簡単に作成できるかを強調してください。

