ピッチビデオジェネレーター: AI駆動のプレゼンテーション
HeyGenの高度なAIアバターを使用して、魅力的で説得力のあるピッチビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいソフトウェアアップデートのコア機能を説明する45秒のビデオをデザインし、既存の顧客と新しいユーザーをターゲットにします。この『ビデオプレゼンテーションメーカー』は、魅力的で説明的なビジュアル、親しみやすく明確なナレーションを特徴とし、ブランドの存在感を高めるためにAIアバターを統合します。HeyGenのAIアバターは、説明者として一貫性のあるプロフェッショナルな画面上のプレゼンターを提供します。
主要なクライアントにプロジェクトの更新や特別オファーを伝える、パーソナライズされた30秒のビデオメッセージを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく、簡潔でプロフェッショナルにし、関連するストックメディアを取り入れます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、落ち着いた明確なメッセージを作成し、各パーソナライズされた録音を特別なものにし、効率的なコンテンツ作成を支援します。
新製品の発売を告知する15秒のキャッチーなマーケティングティーザーを開発し、ソーシャルメディアのフォロワーや一般の人々を対象にします。ビジュアルスタイルはテンポが速く、視覚的に魅力的で、クイックカットと太字のテキストオーバーレイを使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、『プロフェッショナルビデオ』を音声なしでもアクセス可能で魅力的にし、迅速な制作のために利用可能なビデオテンプレートを使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなピッチビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAI駆動のツールと直感的なドラッグ＆ドロップエディターを活用して、プロフェッショナルなピッチビデオの作成プロセスを簡素化します。多様なビデオテンプレートから簡単に選択し、スクリプトを魅力的なビジュアルに変換し、リアルなAIアバターを追加して創造的にストーリーを伝えることができます。
HeyGenでカスタムAIアバターをビデオプレゼンテーションに使用できますか？
はい、HeyGenはユーザーがカスタムAIアバターをビデオプレゼンテーションに統合することを可能にし、コンテンツにユニークでパーソナライズされたタッチを加えます。これらのAIアバターは自然なボイスオーバーでスクリプトを伝え、エンゲージメントを高め、メッセージをよりインパクトのあるものにします。
HeyGenはスクリプトから魅力的なピッチビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはスクリプトを魅力的なピッチビデオに変えるための強力な機能を提供しており、テキスト-to-ビデオ変換やリアルなAIボイスオーバーを含みます。また、自動的に字幕を生成し、リアルタイムエディターを利用してコンテンツを最大限にインパクトのあるものに洗練することができます。
なぜHeyGenをインパクトのあるピッチコンテンツのためのAIビデオジェネレーターとして選ぶべきですか？
HeyGenはAI駆動のビジュアル、カスタマイズ可能なテンプレート、強力な編集ツールを組み合わせて、効率的にインパクトのあるピッチコンテンツを作成するため、AIビデオジェネレーターとして際立っています。AIアバターからシームレスなスクリプト-to-ビデオ変換まで、HeyGenはビデオプレゼンテーションのニーズに対する包括的なソリューションを提供します。