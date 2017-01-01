革新的なテックスタートアップを潜在的な投資家に向けて紹介する、魅力的な60秒のピッチビデオジェネレーターを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的でクリーンにし、ダイナミックなグラフィックスとプロフェッショナルでエネルギッシュなナレーションを取り入れます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、スクリプトを迅速に洗練されたプレゼンテーションに変換し、高インパクトな『AIピッチビデオメーカー』体験を実現します。

