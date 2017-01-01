ピッチビデオジェネレーター: AI駆動のプレゼンテーション

HeyGenの高度なAIアバターを使用して、魅力的で説得力のあるピッチビデオを簡単に作成します。

革新的なテックスタートアップを潜在的な投資家に向けて紹介する、魅力的な60秒のピッチビデオジェネレーターを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的でクリーンにし、ダイナミックなグラフィックスとプロフェッショナルでエネルギッシュなナレーションを取り入れます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、スクリプトを迅速に洗練されたプレゼンテーションに変換し、高インパクトな『AIピッチビデオメーカー』体験を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

新しいソフトウェアアップデートのコア機能を説明する45秒のビデオをデザインし、既存の顧客と新しいユーザーをターゲットにします。この『ビデオプレゼンテーションメーカー』は、魅力的で説明的なビジュアル、親しみやすく明確なナレーションを特徴とし、ブランドの存在感を高めるためにAIアバターを統合します。HeyGenのAIアバターは、説明者として一貫性のあるプロフェッショナルな画面上のプレゼンターを提供します。
主要なクライアントにプロジェクトの更新や特別オファーを伝える、パーソナライズされた30秒のビデオメッセージを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく、簡潔でプロフェッショナルにし、関連するストックメディアを取り入れます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、落ち着いた明確なメッセージを作成し、各パーソナライズされた録音を特別なものにし、効率的なコンテンツ作成を支援します。
新製品の発売を告知する15秒のキャッチーなマーケティングティーザーを開発し、ソーシャルメディアのフォロワーや一般の人々を対象にします。ビジュアルスタイルはテンポが速く、視覚的に魅力的で、クイックカットと太字のテキストオーバーレイを使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、『プロフェッショナルビデオ』を音声なしでもアクセス可能で魅力的にし、迅速な制作のために利用可能なビデオテンプレートを使用します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ピッチビデオジェネレーターの仕組み

魅力的なピッチビデオを簡単に作成します。AI駆動のツールを活用して、アイデアをプロフェッショナルなプレゼンテーションに変え、注目を集め、結果を出します。

Step 1
ピッチスクリプトを作成
まず、ピッチスクリプトを作成または貼り付けます。私たちのAIはこのテキストを使用してビデオの基盤を生成し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を通じて明確で魅力的なコミュニケーションを確保します。
Step 2
ビジュアルとボイスを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択し、ブランドのトーンに完璧に合ったボイスオーバーを選びます。AIアバター機能を使用して、メッセージを効果的に伝えるために外見やスタイルをカスタマイズします。
Step 3
魅力的な要素で強化
AI生成のビジュアルやライセンスメディアライブラリからの背景音楽を追加してビデオを高めます。自動的に字幕/キャプションを生成し、視聴者に対するアクセシビリティとインパクトを確保します。
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
ピッチビデオが完成したら、希望のアスペクト比と解像度でエクスポートします。アスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能を利用して、プロフェッショナルなビデオプレゼンテーションを投資家やターゲットオーディエンスと簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

短くインパクトのあるソーシャルメディアピッチを作成

ソーシャルメディアプラットフォーム向けに簡潔で魅力的なピッチビデオを制作し、製品の発表やスタートアップの紹介に最適です。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなピッチビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAI駆動のツールと直感的なドラッグ＆ドロップエディターを活用して、プロフェッショナルなピッチビデオの作成プロセスを簡素化します。多様なビデオテンプレートから簡単に選択し、スクリプトを魅力的なビジュアルに変換し、リアルなAIアバターを追加して創造的にストーリーを伝えることができます。

HeyGenでカスタムAIアバターをビデオプレゼンテーションに使用できますか？

はい、HeyGenはユーザーがカスタムAIアバターをビデオプレゼンテーションに統合することを可能にし、コンテンツにユニークでパーソナライズされたタッチを加えます。これらのAIアバターは自然なボイスオーバーでスクリプトを伝え、エンゲージメントを高め、メッセージをよりインパクトのあるものにします。

HeyGenはスクリプトから魅力的なピッチビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはスクリプトを魅力的なピッチビデオに変えるための強力な機能を提供しており、テキスト-to-ビデオ変換やリアルなAIボイスオーバーを含みます。また、自動的に字幕を生成し、リアルタイムエディターを利用してコンテンツを最大限にインパクトのあるものに洗練することができます。

なぜHeyGenをインパクトのあるピッチコンテンツのためのAIビデオジェネレーターとして選ぶべきですか？

HeyGenはAI駆動のビジュアル、カスタマイズ可能なテンプレート、強力な編集ツールを組み合わせて、効率的にインパクトのあるピッチコンテンツを作成するため、AIビデオジェネレーターとして際立っています。AIアバターからシームレスなスクリプト-to-ビデオ変換まで、HeyGenはビデオプレゼンテーションのニーズに対する包括的なソリューションを提供します。