AIピッチトレーニングビデオジェネレーターでピッチをマスター

AIアバターを使って投資家向けのピッチをダイナミックなビジュアルストーリーに変え、観客を魅了します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新製品を紹介するための30秒の簡潔なビデオを営業プロフェッショナル向けに開発し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、明確なテキストアニメーションと魅力的なAIナレーションを備えたクリーンでプロフェッショナルなビジュアルに変換し、インパクトのあるビジュアルストーリーテリングに焦点を当てます。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナー向けに洗練された60秒のマーケティングピッチビデオをデザインし、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、フレンドリーなAIナレーションと控えめな背景音楽を備えた現代的なプレゼンテーションを迅速に組み立て、ピッチトレーニングビデオジェネレーターがどのようにアウトリーチを簡素化できるかを紹介します。
サンプルプロンプト3
教育者向けに50秒のフレンドリーな教育ビデオを制作し、学生に新しいツールを紹介し、字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを向上させ、親しみやすいビジュアルと落ち着いたAIナレーションを組み合わせ、パーソナライズされたコミュニケーションのためのカスタマイズオプションを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ピッチトレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIアバターとスマート編集ツールを使って、アイデアをプロフェッショナルなプレゼンテーションに数分で変換し、魅力的なピッチビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
HeyGenの多様な**テンプレートとシーン**ライブラリからプロフェッショナルなピッチビデオテンプレートを選択し、プレゼンテーションの強力なビジュアル基盤を設定します。
2
Step 2
スクリプトを追加
ピッチコンテンツを貼り付け、プラットフォームが**スクリプトからのテキストをビデオに**自動的に変換し、魅力的なナレーションとビジュアルを生成します。
3
Step 3
プレゼンターを選択
リアルな**AIアバター**を選んで統合し、メッセージを伝えることで、プロフェッショナルで魅力的な人間要素を追加します。
4
Step 4
ピッチをエクスポート
柔軟な**アスペクト比のリサイズとエクスポート**を使用して、どのプラットフォームや観客にも完璧に適したプロフェッショナルな**ピッチビデオ**を最終化してエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インパクトのあるセールス＆投資家向けピッチを生成

AIビデオ生成を使用して、迅速に高コンバージョンのセールスおよび投資家向けピッチを制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして視覚的に魅力的なピッチビデオを作成するのを助けますか？

HeyGenは、クリエイティブなツールと多様なビデオテンプレートを提供し、ユーザーがピッチビデオを向上させることを可能にします。強力なビジュアルストーリーテリングのために要素をカスタマイズし、メッセージが強く響くようにします。このプラットフォームは、ユニークでインパクトのあるプレゼンテーションのためのカスタマイズオプションを本当に強化します。

HeyGenは私のピッチトレーニングビデオのためにプロフェッショナルなAIアバターを生成できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターを生成し、ピッチトレーニングビデオジェネレーターのコンテンツを本物らしく提示することができます。これらのAIアバターはプロフェッショナルで魅力的な存在感を提供し、トレーニングをよりインパクトのあるものにし、どのような観客にも記憶に残るものにします。

HeyGenはテキストからの迅速なビデオ作成のためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは高度なテキストからビデオへの機能を提供し、スクリプトを効率的に魅力的なビデオに変換します。統合されたAIナレーションと自動字幕/キャプションにより、ビデオエディターワークフローを簡素化し、迅速に洗練されたコンテンツを制作できます。

HeyGenを使って既存のプレゼンテーションを魅力的なビデオピッチに変換することは可能ですか？

もちろんです。HeyGenは既存のPPTをビデオに変換し、静的なスライドをダイナミックなオンラインプレゼンテーションメーカーのコンテンツに変えることを簡単にします。この機能は、プロフェッショナルな投資家向けピッチや魅力的なピッチデッキビデオを作成し、注意を引き、メッセージを明確に伝えるのに理想的です。