テックスタートアップ向けに、投資家やベンチャーキャピタリストをターゲットにした60秒の魅力的なビデオピッチを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、重要なデータポイントを強調する魅力的なビジュアルを取り入れ、自信に満ちたエネルギッシュなAIのナレーションを組み合わせます。HeyGenのAIアバターを活用して、コアバリュープロポジションを提示し、AIピッチデッキジェネレーターによって生み出された革新を紹介してください。

