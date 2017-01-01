ピッチデッキビデオメーカー: インパクトのあるAIプレゼンテーションを作成
テキストからビデオへの強力な機能を使用して、魅力的なビジュアルと専門的なナレーションでピッチを変革します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいSaaSツールのユニークな機能を説明する、見込み顧客向けの45秒の製品デモビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは明確で説明的であり、画面録画とグラフィックオーバーレイを使用し、スクリプトから直接生成された親しみやすく魅力的な声を組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、製品デモのための魅力的なプレゼンテーションを簡単に作成してください。
新しいオンラインコースのための30秒の歓迎イントロビデオを作成し、新入生向けにデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでありながら温かみがあり、明るい色と明確で励みになるナレーションを使用します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンの1つを選択して、作成プロセスを効率化し、すぐに利用可能なプレゼンテーションテンプレートを備えた強力なビデオプレゼンテーションメーカーとして効果的に機能させます。
新入社員や潜在的なB2Bパートナー向けに、会社の使命と価値を明確に伝える60秒のインスパイアリングな会社概要ビデオを開発してください。企業的で高揚感のあるビジュアルスタイルを採用し、カスタムブランディング要素と権威あるナレーションを組み合わせ、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して多様な視聴環境での明確さを確保します。このプロフェッショナルなビデオは、ピッチデッキを印象的なビデオに変え、持続的な印象を残すことを目指します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして視覚的に魅力的なピッチデッキビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、既存のPowerPointプレゼンテーションをビデオに簡単に変換するか、プレゼンテーションテンプレートから始めることで、あなたのアイデアを魅力的なピッチデッキビデオに変えます。AIアバターを使用してメッセージを強化し、ドラッグ＆ドロップエディターを活用して、プロフェッショナルで視覚的に魅力的なビデオを作成し、視聴者を引きつけます。
HeyGenはどのような機能で使いやすいビデオプレゼンテーションメーカーになっていますか？
HeyGenは、ユーザーフレンドリーなインターフェースと強力なドラッグ＆ドロップエディターを備えた直感的なオンラインピッチメーカーとして機能し、魅力的なプレゼンテーションを非常に簡単に作成できます。私たちのウェブベースのツールは、迅速なスクリプト生成を可能にし、テキストから音声へのナレーションを統合し、強力なメディアライブラリを備えており、誰でも簡単にプロフェッショナルなビデオコンテンツを制作できます。
HeyGenはプロフェッショナルなピッチビデオのチームコラボレーションをどのように支援しますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションでチームがシームレスにコラボレーションできるように設計されています。私たちのプラットフォームは、チームメンバーが効率的に協力し、質の高いピッチデッキビデオを作成、磨き、エクスポートすることを可能にします。
HeyGenのAIアバターテクノロジーはどのようにビデオプレゼンテーションを強化しますか？
HeyGenのAIアバターテクノロジーは、リアルなAIプレゼンターを提供し、自然な表情と人間のようなナレーションでスクリプトを届けることで、ビデオプレゼンテーションを生き生きとさせます。これにより、視聴者のエンゲージメントが大幅に向上し、ピッチデッキビデオがよりダイナミックで記憶に残るものになります。