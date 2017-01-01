ピッチデッキビデオメーカー: インパクトのあるAIプレゼンテーションを作成

テキストからビデオへの強力な機能を使用して、魅力的なビジュアルと専門的なナレーションでピッチを変革します。

テックスタートアップ向けに、投資家やベンチャーキャピタリストをターゲットにした60秒の魅力的なビデオピッチを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、重要なデータポイントを強調する魅力的なビジュアルを取り入れ、自信に満ちたエネルギッシュなAIのナレーションを組み合わせます。HeyGenのAIアバターを活用して、コアバリュープロポジションを提示し、AIピッチデッキジェネレーターによって生み出された革新を紹介してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいSaaSツールのユニークな機能を説明する、見込み顧客向けの45秒の製品デモビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは明確で説明的であり、画面録画とグラフィックオーバーレイを使用し、スクリプトから直接生成された親しみやすく魅力的な声を組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、製品デモのための魅力的なプレゼンテーションを簡単に作成してください。
サンプルプロンプト2
新しいオンラインコースのための30秒の歓迎イントロビデオを作成し、新入生向けにデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでありながら温かみがあり、明るい色と明確で励みになるナレーションを使用します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンの1つを選択して、作成プロセスを効率化し、すぐに利用可能なプレゼンテーションテンプレートを備えた強力なビデオプレゼンテーションメーカーとして効果的に機能させます。
サンプルプロンプト3
新入社員や潜在的なB2Bパートナー向けに、会社の使命と価値を明確に伝える60秒のインスパイアリングな会社概要ビデオを開発してください。企業的で高揚感のあるビジュアルスタイルを採用し、カスタムブランディング要素と権威あるナレーションを組み合わせ、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して多様な視聴環境での明確さを確保します。このプロフェッショナルなビデオは、ピッチデッキを印象的なビデオに変え、持続的な印象を残すことを目指します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ピッチデッキビデオメーカーの使い方

静的なピッチデッキを簡単にダイナミックで魅力的なビデオプレゼンテーションに変換します。これらの簡単なステップに従って、アイデアを実現し、視聴者を感動させましょう。

1
Step 1
既存のデッキをアップロード
まず、既存のPowerPointプレゼンテーションをメーカーに直接アップロードします。スライドがインポートされ、すぐにビデオ変換の準備が整います。
2
Step 2
ナレーションとビジュアルを追加
魅力的なナレーションでピッチを強化します。多様なAIアバターから選んでコンテンツを提示するか、個人的なタッチを加えるために自分の声を録音します。
3
Step 3
直感的なツールでカスタマイズ
ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターを使用してビデオを洗練させます。シーンを簡単に配置し、メディアを追加し、要素を調整してプレゼンテーションの流れと外観を完璧にします。
4
Step 4
プロフェッショナルなビデオをエクスポート
作成を最終化し、ピッチデッキを高品質のプロフェッショナルビデオとしてエクスポートします。直接共有するか、インパクトのある配布のためにダウンロードしてください。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIで視聴者のエンゲージメントとメッセージの記憶を強化

.

AIを活用して、視聴者を引きつけ、重要なメッセージを記憶に残すダイナミックなピッチデッキビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして視覚的に魅力的なピッチデッキビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、既存のPowerPointプレゼンテーションをビデオに簡単に変換するか、プレゼンテーションテンプレートから始めることで、あなたのアイデアを魅力的なピッチデッキビデオに変えます。AIアバターを使用してメッセージを強化し、ドラッグ＆ドロップエディターを活用して、プロフェッショナルで視覚的に魅力的なビデオを作成し、視聴者を引きつけます。

HeyGenはどのような機能で使いやすいビデオプレゼンテーションメーカーになっていますか？

HeyGenは、ユーザーフレンドリーなインターフェースと強力なドラッグ＆ドロップエディターを備えた直感的なオンラインピッチメーカーとして機能し、魅力的なプレゼンテーションを非常に簡単に作成できます。私たちのウェブベースのツールは、迅速なスクリプト生成を可能にし、テキストから音声へのナレーションを統合し、強力なメディアライブラリを備えており、誰でも簡単にプロフェッショナルなビデオコンテンツを制作できます。

HeyGenはプロフェッショナルなピッチビデオのチームコラボレーションをどのように支援しますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションでチームがシームレスにコラボレーションできるように設計されています。私たちのプラットフォームは、チームメンバーが効率的に協力し、質の高いピッチデッキビデオを作成、磨き、エクスポートすることを可能にします。

HeyGenのAIアバターテクノロジーはどのようにビデオプレゼンテーションを強化しますか？

HeyGenのAIアバターテクノロジーは、リアルなAIプレゼンターを提供し、自然な表情と人間のようなナレーションでスクリプトを届けることで、ビデオプレゼンテーションを生き生きとさせます。これにより、視聴者のエンゲージメントが大幅に向上し、ピッチデッキビデオがよりダイナミックで記憶に残るものになります。