ピッチデッキ動画ジェネレーター: 魅力的な投資家向けピッチを作成

驚くべき動画プレゼンテーションを瞬時に作成。AIを活用してスクリプトを動画に変換し、忘れられないピッチを実現します。

スタートアップ創業者向けに、初期段階の投資を求めるための45秒の魅力的なピッチを作成しましょう。HeyGenのスクリプトから動画への変換機能を使用して、洗練されたモダンなビジュアルと明るく自信に満ちたAIのナレーションをシームレスに生成します。

サンプルプロンプト1
画期的なキャンペーンを発表する必要があるマーケティングプロフェッショナルを想像してください。AIピッチデッキジェネレーターを使用して、インスピレーションを与えるビジュアル、控えめなバックグラウンドミュージック、そして観客を魅了するフレンドリーで熱意あるAIアバターを備えた30秒の活気ある動画を制作します。
サンプルプロンプト2
インキュベータープログラムに目立つための課題に対処するために、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、クリーンなデータビジュアライゼーションと権威ある明瞭なAIナレーションを使用したプロフェッショナルな60秒の投資家向けピッチ動画を作成します。
サンプルプロンプト3
製品スクリプトをダイナミックな40秒の動画プレゼンテーションメーカーショーケースに変換し、新機能を紹介する営業チーム向けに、太字でアクション指向のビジュアル、簡潔なテキストオーバーレイ、明確な字幕/キャプションを使用して、すべての詳細を効果的に伝えます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ピッチデッキ動画ジェネレーターの使い方

ピッチデッキのコンテンツを魅力的なAI駆動の動画プレゼンテーションに簡単に変換し、観客を魅了し、資金を確保します。

1
Step 1
ピッチデックスクリプトを貼り付ける
コンテンツを貼り付けるか、プレゼンテーションテンプレートを選択して、スクリプトから動画制作の基盤を築きます。
2
Step 2
プレゼンターとビジュアルを選ぶ
AIアバターを選択してピッチを伝え、魅力的なダイナミックスライドでメッセージを強化します。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用する
ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）を利用して、ロゴ、カラー、フォントを統合し、プロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを作成します。
4
Step 4
ピッチをエクスポートして共有する
最終的な投資家向けピッチ動画を生成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、プラットフォーム全体で最適に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

成功と実績を示す

動画プレゼンテーション内で重要な成果と顧客の声を強調し、潜在的な投資家に強力なストーリーを構築します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなピッチデッキ動画を向上させますか？

HeyGenはAIアバターとダイナミックなスライドを使用して、視覚的に驚くべき魅力的なプレゼンテーションを作成する力を提供します。私たちのプレゼンテーションテンプレートを活用して、あなたのクリエイティブなビジョンを生き生きとした物語に変えましょう。

HeyGenが効果的なAIピッチデッキジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、AIアバターとナレーション生成を使用して、スクリプトをプロフェッショナルな動画に変換することで、投資家向けピッチ動画の作成を簡素化します。このAIピッチデッキジェネレーターは、ワークフローを効率化し、スタートアップ資金調達のピッチにおけるコアメッセージに集中できるようにします。

HeyGenを使用して動画プレゼンテーションをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを動画プレゼンテーションに統合することができます。専用のピッチデッキクリエーターとして、私たちはあなたのユニークなブランドアイデンティティがすべてのスライドに輝くことを保証します。

HeyGenはどのようにして高品質な投資家向けピッチ動画の制作を支援しますか？

HeyGenは、高品質なエクスポートと柔軟なアスペクト比のリサイズを備えた洗練された投資家向けピッチ動画を制作するためのツールを提供します。録画からプロフェッショナルな動画プレゼンテーションを簡単に作成し、潜在的な投資家にメッセージを明確かつ効果的に伝えることができます。