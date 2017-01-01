ピッチデッキ説明ジェネレーター: AIによるプレゼンテーション

魅力的なAIピッチデッキと説明ビデオを簡単に生成。プロフェッショナルなAIアバターとシームレスなAIプレゼンテーション作成で投資家を魅了します。

野心的なスタートアップや起業家をターゲットにした1分間の魅力的なビデオを作成し、HeyGenのAIピッチデッキジェネレーターがどのようにプロフェッショナルなプレゼンテーション作成を簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、ダイナミックなグラフィックとアニメーションを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能で生成された自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションを補完します。迅速なコンテンツ組み立てを可能にするユーザーフレンドリーなインターフェースを強調します。

サンプルプロンプト1
営業プロフェッショナルやマーケティングチーム向けに、AIプレゼンテーション作成の効率性を説明する90秒の簡潔な説明ビデオを開発します。ビデオはダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、迅速で魅力的なトランジションとエネルギッシュなナレーションを特徴とします。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリ/ストックサポートが迅速なカスタマイズと効果的なストーリーテリングを可能にすることを強調します。
サンプルプロンプト2
投資を求める創業者や投資家関係チームを対象にした2分間の権威あるビデオを制作し、ピッチデッキ説明ジェネレーターの力を詳述します。ビジュアルアプローチはクリーンでインフォグラフィックを多用し、プロフェッショナルで、AIアバターによる明確で簡潔なナレーションを特徴とし、包括的な字幕/キャプションを付けてアクセシビリティを確保し、すべてHeyGenのプラットフォーム内で行います。
サンプルプロンプト3
プロダクトマネージャーや技術リーダー向けに設計された45秒の洗練された指導ビデオを作成し、プレゼンテーションソフトウェアの高度な側面を示します。イラストレーションとクリアなビジュアルスタイルを採用し、AIブランディングオートメーションやビジュアル要素のシームレスな統合などの機能を強調し、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して高品質のビジュアルを実現し、AI生成アイコンや画像を含むすべてをHeyGenのテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトから簡単に作成します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ピッチデッキ説明ジェネレーターの仕組み

AIを活用したジェネレーターで、ピッチデッキのアイデアを魅力的なビデオ説明に迅速に変換し、オーディエンスを魅了し、関心を引きます。

1
Step 1
ピッチデッキのコンセプトを作成
ピッチデッキの主要メッセージをアウトライン化するか、既存のコンテンツをインポートして始めます。AIプレゼンテーション作成ツールが効率的にナラティブを構築するのを助けます。
2
Step 2
初期の説明ビデオを生成
AIプレゼンテーションジェネレーターが、スクリプトからテキストをビデオに変換し、ダイナミックなビジュアルを備えたドラフトビデオを即座に作成します。
3
Step 3
プロフェッショナルなブランディングを適用
カスタムブランディングコントロールを使用して説明ビデオを洗練し、ロゴを追加し、色を調整して会社のアイデンティティに合わせ、洗練された外観を実現します。
4
Step 4
エクスポートと配信
高品質のビデオファイルを生成してピッチデッキ説明を完成させます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、投資家向けプレゼンテーションに適した説得力のあるメッセージを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ピッチデッキの可視性を拡大

.

主要なピッチデッキ要素を簡潔で共有可能なAIビデオクリップに変換し、ソーシャルメディアや事前ミーティングでのエンゲージメントを広げます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIピッチデッキジェネレーターとしてどのように機能しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、入力をダイナミックなビデオプレゼンテーションに変換します。スクリプトからテキストをビデオに変換し、AIアバターとボイスオーバー生成を利用して魅力的なピッチデッキや投資家向けプレゼンテーションを作成します。このプロセスはAIプレゼンテーション作成を効率化します。

HeyGenはピッチデッキのブランディング機能をどのように提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定のブランドカラーをピッチデッキビデオにシームレスに組み込むことができます。これにより、すべてのAI生成プレゼンテーションが企業のアイデンティティとブランドガイドラインに完全に一致します。

HeyGenは複雑な投資家向けプレゼンテーションの作成プロセスを簡素化できますか？

はい、HeyGenはユーザーフレンドリーなインターフェースと事前に構築されたテンプレートとシーンを使用して、投資家向けプレゼンテーションの作成を大幅に簡素化します。メディアライブラリを使用して、ストック画像やAI生成アイコンと画像を含むビデオを強化し、プロフェッショナルな外観を確保します。

HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けにビデオプレゼンテーションのエクスポートをサポートしていますか？

HeyGenは、AIで作成されたビデオプレゼンテーションをさまざまなプラットフォームに適した複数の形式でエクスポートすることができます。また、PowerPointやGoogleスライドなどの既存のプレゼンテーションソフトウェアに統合するためのアスペクト比のリサイズも利用できます。