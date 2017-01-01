ピッチデッキ説明ジェネレーター: AIによるプレゼンテーション
魅力的なAIピッチデッキと説明ビデオを簡単に生成。プロフェッショナルなAIアバターとシームレスなAIプレゼンテーション作成で投資家を魅了します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業プロフェッショナルやマーケティングチーム向けに、AIプレゼンテーション作成の効率性を説明する90秒の簡潔な説明ビデオを開発します。ビデオはダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、迅速で魅力的なトランジションとエネルギッシュなナレーションを特徴とします。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリ/ストックサポートが迅速なカスタマイズと効果的なストーリーテリングを可能にすることを強調します。
投資を求める創業者や投資家関係チームを対象にした2分間の権威あるビデオを制作し、ピッチデッキ説明ジェネレーターの力を詳述します。ビジュアルアプローチはクリーンでインフォグラフィックを多用し、プロフェッショナルで、AIアバターによる明確で簡潔なナレーションを特徴とし、包括的な字幕/キャプションを付けてアクセシビリティを確保し、すべてHeyGenのプラットフォーム内で行います。
プロダクトマネージャーや技術リーダー向けに設計された45秒の洗練された指導ビデオを作成し、プレゼンテーションソフトウェアの高度な側面を示します。イラストレーションとクリアなビジュアルスタイルを採用し、AIブランディングオートメーションやビジュアル要素のシームレスな統合などの機能を強調し、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して高品質のビジュアルを実現し、AI生成アイコンや画像を含むすべてをHeyGenのテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトから簡単に作成します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIピッチデッキジェネレーターとしてどのように機能しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、入力をダイナミックなビデオプレゼンテーションに変換します。スクリプトからテキストをビデオに変換し、AIアバターとボイスオーバー生成を利用して魅力的なピッチデッキや投資家向けプレゼンテーションを作成します。このプロセスはAIプレゼンテーション作成を効率化します。
HeyGenはピッチデッキのブランディング機能をどのように提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定のブランドカラーをピッチデッキビデオにシームレスに組み込むことができます。これにより、すべてのAI生成プレゼンテーションが企業のアイデンティティとブランドガイドラインに完全に一致します。
HeyGenは複雑な投資家向けプレゼンテーションの作成プロセスを簡素化できますか？
はい、HeyGenはユーザーフレンドリーなインターフェースと事前に構築されたテンプレートとシーンを使用して、投資家向けプレゼンテーションの作成を大幅に簡素化します。メディアライブラリを使用して、ストック画像やAI生成アイコンと画像を含むビデオを強化し、プロフェッショナルな外観を確保します。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けにビデオプレゼンテーションのエクスポートをサポートしていますか？
HeyGenは、AIで作成されたビデオプレゼンテーションをさまざまなプラットフォームに適した複数の形式でエクスポートすることができます。また、PowerPointやGoogleスライドなどの既存のプレゼンテーションソフトウェアに統合するためのアスペクト比のリサイズも利用できます。