マーケティングチームが自動AIビデオ生成を活用してコンテンツ制作を強化する方法を示す60秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、ダイナミックなオンスクリーンテキストアニメーションと自信に満ちたインスパイアリングなナレーションを特徴とします。マーケティングマネージャーとコンテンツストラテジストをターゲットに、事前に構築されたテンプレートとシーンを使用して魅力的な広告クリエイティブを迅速に制作する容易さを強調してください。

ビデオを生成