理学療法ビデオジェネレーター: AIで患者のエンゲージメントを向上
リアルなAIアバターを使用して、魅力的で個別化された家庭運動プログラムを生成し、患者の理解と治療への遵守を大幅に向上させます。
慢性的な腰痛に対する理学療法の包括的な利点を説明する60秒のビデオを開発し、治療オプションを探っている新しい患者を対象とします。この情報豊富な作品は、スクリプトからのテキストからビデオを利用して正確性を維持し、安心感のあるトーンと信頼を築く洗練されたビジュアルスタイルで提示され、効果的な患者コミュニケーションを強調します。
忙しいプロフェッショナルや既存の患者向けに、硬直を防ぐための実用的な「デスクエルゴノミクス101」ヒントを提供する30秒のクイックビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく魅力的で、動的なグラフィックスと重要な字幕/キャプションを組み込み、患者の遵守を促進する簡潔なリハビリ運動のアドバイスを提供します。
紹介パートナーや個別のケアを求める個人を対象に、クリニックのカスタマイズされた治療計画とプロフェッショナルなブランディングへの取り組みを紹介する50秒の魅力的なプロモーションビデオをデザインしてください。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、洗練された信頼性のある美学を実現し、温かいナレーションでサービスのユニークな側面を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは理学療法の患者教育ビデオの作成をどのように簡素化できますか？
HeyGenは強力な理学療法ビデオジェネレーターとして機能し、臨床医が魅力的な患者教育ビデオを迅速に制作できるようにします。AIアバターと事前に構築されたテンプレートを利用して、さまざまなリハビリ運動のための重要な患者コミュニケーション資料の作成を効率化します。
HeyGenのビデオメーカーで家庭運動プログラムをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオツールは、家庭運動プログラムの広範なカスタマイズを可能にします。ビデオを個別化し、ロゴを使用してプロフェッショナルなブランディングを組み込み、各患者の特定のニーズに合わせた編集可能なコンテンツを作成することで、患者の遵守を向上させます。
HeyGenは効率的なビデオスクリプト作成にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、スクリプトを高度なテキストからビデオへの機能を使用して動的なビデオに変換し、自然なナレーションと字幕を完備しています。このエンドツーエンドのビデオ生成プロセスは、高品質な理学療法デモを作成するためのシームレスで効率的なワークフローを保証します。
HeyGenはさまざまな理学療法コンテンツの作成に適していますか？
はい、HeyGenは包括的な理学療法ビデオメーカーとして設計された多用途なAIビデオツールです。臨床医が詳細な患者デモや指導ビデオからカスタマイズされた家庭運動プログラムまで、幅広いコンテンツを生成し、患者の理解とコミュニケーションを向上させます。