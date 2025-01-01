理学療法エクササイズメーカー: 魅力的なHEPを迅速に作成

スクリプトからのテキストを使用して、各エクササイズを明確にし、より良い患者の成果を得るための魅力的な家庭用エクササイズプログラムを作成します。

163/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
リハビリ専門家向けに、AIアバターを活用して、物理療法のエクササイズメーカーが家庭用エクササイズプログラムの作成をどのように簡素化するかを示す、ダイナミックでモダンな60秒のビデオを制作します。ナラティブは、AIエクササイズ提案の力と、カスタマイズ可能なエクササイズテンプレートの柔軟性を強調し、個別化された効果的な治療計画を迅速に生成します。
サンプルプロンプト2
患者の成果を向上させるために先進的なモニタリングを求める理学療法士を対象に、共感的でデータ駆動型の2分間のビデオを、心地よい背景音楽と共に開発します。このビデオは、クリアなボイスオーバー生成を伴い、リモートセラピューティックモニタリングがどのようにセラピストを支援し、進捗を追跡し、積極的に介入するかを示す、デジタルクリニカルツールとしての変革的な影響を示します。
サンプルプロンプト3
忙しい理学療法士が効率とモバイルアクセスを優先するために設計された、テンポの速い、簡潔で力強い45秒のビデオを作成します。アップビートな音楽とクイックカットを特徴とし、字幕/キャプションを活用して、モバイルアプリが家庭用エクササイズプログラムの作成プロセスをどのように簡素化し、患者管理を外出先で容易にするかを迅速に伝えます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

理学療法エクササイズメーカーの使い方

個別化された家庭用エクササイズプログラムの作成と提供を効率化し、患者のエンゲージメントとリハビリテーションの成果を向上させます。

1
Step 1
包括的なライブラリからエクササイズを選択
詳細な指示とビジュアルを備えた広範なエクササイズライブラリを閲覧するか、AIエクササイズ提案を活用して、患者に関連する動きを迅速に見つけます。
2
Step 2
家庭用エクササイズプログラムをカスタマイズ
セット、レップ、頻度を調整して各家庭用エクササイズプログラムをカスタマイズします。カスタマイズ可能なエクササイズテンプレートを利用して、各患者のニーズに特化した個別化されたプランを効率的に構築します。
3
Step 3
プログラムを患者に安全に提供
専用のモバイルアプリまたは安全な患者ポータルを通じて、カスタマイズされたプランを直接患者に簡単に共有し、どこにいても指示を受け取れるようにします。
4
Step 4
患者の遵守と進捗をモニター
組み込みの分析機能で患者のエンゲージメントと進捗を追跡します。このデジタルクリニカルツールはリモートセラピューティックモニタリングをサポートし、最適な患者の成果のためにプログラムを調整するのに役立ちます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

患者の遵守を向上

.

魅力的なAI駆動のビデオ指示で、処方された家庭用エクササイズプログラムへの患者のエンゲージメントと遵守を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして高度なAIをビデオ作成に取り入れていますか？

HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する技術を活用し、ユーザーが書かれたコンテンツを効率的かつ大規模に魅力的なビデオナラティブに変換できるようにします。

HeyGenはパーソナライズされたビデオコンテンツのためにどのようなブランディングコントロールを提供していますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、独自のロゴ、ブランドカラー、その他のビジュアル要素でビデオをカスタマイズできます。これにより、すべてのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致します。

自分のメディア資産をHeyGenビデオに統合できますか？

はい、HeyGenは包括的なメディアライブラリをサポートしており、ストックサポートと共にビデオコンテンツを豊かにします。プラットフォーム内で個人の画像やビデオを簡単にアップロードして管理できます。

HeyGenは多様なビデオ出力とフォーマットを許可していますか？

もちろんです。HeyGenはアスペクト比のリサイズやさまざまなエクスポートオプションを提供し、異なるプラットフォームやオーディエンスに最適化されたビデオを確保します。この柔軟性により、どこで共有されてもコンテンツが完璧に見えることを保証します。