身体の整列ビデオメーカー：魅力的なトレーニングビデオを作成

高度なスクリプトからのテキストビデオ技術を使用して、指導スクリプトをプロフェッショナルな身体の整列ビデオに簡単に変換します。

サンプルプロンプト1
日常の活動（持ち上げる、手を伸ばすなど）における正しい身体の動きを示す45秒のソーシャルメディアショートを開発し、日常の健康に興味のある一般の人々を対象にします。現代的なバックグラウンドミュージックとともに、明るくフレンドリーなビジュアルを使用し、AIアバターが動きをシームレスに示します。
サンプルプロンプト2
柔軟性を求める人や軽い不快感を管理する人を対象に、身体の整列を改善するための2〜3の簡単なストレッチを紹介する60秒の物理療法ビデオセグメントをデザインします。視覚と音声のスタイルはサポート的で詳細であり、自動字幕/キャプションによってすべての視聴者にアクセスしやすく、明確にします。
サンプルプロンプト3
フィットネスインストラクターやウェルネスコーチがクライアントと共有するためのクイックな整列のヒントを提供する15秒のトレーニングビデオメーカーのスニペットを制作します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、テンポの速い活気あるビジュアルスタイルとエネルギッシュな音楽を実現し、ソーシャルメディアでの迅速な共有に最適で、重要な身体の整列の概念を強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

身体の整列ビデオメーカーの使い方

HeyGenのAI駆動ツールを使用して、明確で効果的な身体の整列トレーニングビデオを簡単に作成し、正確な指示とプロフェッショナルな配信を保証します。

1
Step 1
スクリプトを作成
身体の整列デモンストレーションの詳細なスクリプトを作成または貼り付けて開始します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、テキストを瞬時に基礎ビデオに変換します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択し、適切な身体の動きやエクササイズを視覚的に示し、教育コンテンツを魅力的でわかりやすいものにします。
3
Step 3
ボイスオーバーを追加
自然な音声のナレーションを統合して明確さとエンゲージメントを高め、複雑な身体の整列指示をわかりやすくします。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
ソーシャルメディアなどのプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、プロフェッショナルなトレーニングビデオメーカーのプロジェクトを完成させ、高品質でエクスポートして効果的にオーディエンスに届けます。

医療トピックを簡素化し、医療教育を向上

複雑な物理療法の概念や適切な身体の整列技術を、AI生成のビデオコンテンツを通じて簡単に理解できる形で明確にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな身体の整列ビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、ユーザーが高品質の身体の整列ビデオや身体の動きのトレーニングビデオを簡単に制作できるようにします。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、複雑な指示を明確に伝え、教育コンテンツを向上させます。

HeyGenは効果的なトレーニングビデオコンテンツを開発するためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、魅力的なトレーニングビデオの制作を効率化するために高度なAIビデオ作成を活用しています。ボイスオーバーを簡単に生成し、キャプションを追加し、多様なテンプレートから選択することで、教育コンテンツをさまざまなプラットフォームでアクセスしやすく、影響力のあるものにします。

HeyGenでトレーニングビデオのブランディングとフォーマットをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴや色をシームレスに統合できます。また、アスペクト比のリサイズを利用して、ソーシャルメディアやモバイル画面用の縦型ビデオなど、さまざまなプラットフォームに最適化できます。

HeyGenは教育およびトレーニングビデオのプロフェッショナルな品質を確保するためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenはAI編集機能のスイートと包括的なメディアライブラリを提供し、トレーニングビデオがプロフェッショナルな品質を達成することを保証します。スクリプトからのテキストビデオとAIアバターを組み合わせて、魅力的な教育コンテンツを効率的に制作できます。