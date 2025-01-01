あなたの頼れる写真スライドショービデオメーカー

簡単なカスタマイズツールと多様なテンプレート＆シーンで、驚くほど美しいフォトビデオを手軽に作成。

プロの写真家や小規模ビジネスを対象にした90秒のプロモーションビデオを制作し、プラットフォームが高度な写真スライドショービデオメーカーとしてどのように機能するかを示します。このビデオは、スムーズなトランジションとダイナミックな視覚効果を備えた洗練されたモダンなビジュアルを特徴とし、現代的で心地よいバックグラウンドミュージックが流れます。「テンプレートとシーン」を使用して、素晴らしいビジュアルポートフォリオを迅速に組み立てる簡単さを強調し、豊富な編集機能をアピールします。

サンプルプロンプト1
教育者や歴史家向けに、HeyGenが多用途なスライドショーメーカーとしてどのように魅力的な歴史プレゼンテーションを構築するかを示す2分間のチュートリアルビデオを作成します。ビジュアルスタイルは明確で情報豊かであり、歴史的な画像や文書を利用し、落ち着いた権威あるナレーションが付けられます。このビデオは、詳細なナレーションを追加するためのシームレスな「ボイスオーバー生成」機能を強調し、ユーザーが「写真やビデオを追加」して一貫したストーリーを簡単に作成できることを示します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアインフルエンサーやトラベルブロガー向けに特別に作られた45秒のダイナミックなビデオチュートリアルを想像してください。このチュートリアルは、HeyGenを強力なフォトビデオメーカーとして活用し、旅行写真の膨大なコレクションをエキサイティングで共有可能なビデオに変える方法を鮮やかに示します。ビジュアルスタイルは活気に満ち、エネルギッシュであり、クイックカット、魅力的な「アニメーションとトランジション」、そして流行のアップビートな音楽を取り入れ、プラットフォーム全体でのエンゲージメントを最大化するために「字幕/キャプション」を簡単に追加できることを強調します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームやプロダクトマネージャーを対象に、HeyGenを洗練されたビデオエディターとして紹介し、静止画像から魅力的な製品ショーケースを作成するための60秒のプロフェッショナルな指導ビデオをデザインします。このビデオは、正確なグラフィカルオーバーレイとプロフェッショナルで簡潔なナレーションを備えたクリーンで魅力的なビジュアルプレゼンテーションを特徴とします。さまざまなプラットフォームにコンテンツを適応させるための「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の柔軟性を明確に示し、全体の作成プロセスを簡素化する直感的な「ドラッグアンドドロップエディター」を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

写真スライドショービデオメーカーの使い方

大切な写真を音楽とダイナミックな効果を備えた魅力的なスライドショービデオに簡単に変換し、数分で共有可能にします。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロジェクトを始めるには、スライドショーに最適なトーンを設定するために、さまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択します。
2
Step 2
メディアをアップロード
強力なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、写真やビデオをエディターに簡単に追加し、すべてのコンテンツを準備します。
3
Step 3
カスタマイズを適用
プロフェッショナルで魅力的な外観を得るために、写真やビデオに魅力的なアニメーションやトランジションを追加してスライドショーを個別化します。
4
Step 4
作品をエクスポート
完成した写真スライドショーをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、お気に入りのオンラインプラットフォームでシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高パフォーマンスの広告作成

写真素材から注目を集め、結果を出す驚くほど美しい高コンバージョンのビデオ広告を制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな写真スライドショービデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは直感的なAI搭載の編集機能を提供することで、写真スライドショービデオメーカーになるプロセスを簡素化します。ドラッグアンドドロップエディターとさまざまなビデオテンプレートを使用して、写真やビデオを魅力的なスライドショービデオに簡単に組み合わせることができます。

HeyGenはビデオスライドショーをカスタマイズするためにどのような豊富な編集機能を提供していますか？

HeyGenはプロジェクトを向上させるための豊富な編集機能を提供し、包括的なビデオエディターとして機能します。音楽やボイスオーバーを追加し、ダイナミックなアニメーションやトランジションを適用し、字幕/キャプションを追加してアクセシビリティとエンゲージメントを向上させることができます。

HeyGenで作成したビデオスライドショーを簡単にダウンロードして共有できますか？

もちろんです！HeyGenは、さまざまなフォーマットでビデオ作品をダウンロードできるようにし、オンラインでの共有に備えます。私たちのプラットフォームはすべてのデバイスでアクセス可能であり、作成から配信までのクリエイティブなワークフローをシームレスにします。

HeyGenはビデオ作成において高度な技術能力を持つAIを利用していますか？

はい、HeyGenはAI搭載の編集を取り入れ、ビデオエディターの体験を向上させ、生産プロセスを簡素化します。初期のコンテンツアイデアの生成からボイスオーバーの支援まで、私たちのインテリジェントなツールは洗練されたスライドショービデオを効率的に作成するのを助けます。