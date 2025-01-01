将来の写真家やビジュアルアーティスト向けに、魅力的な写真ポートフォリオ動画を簡単に作成する方法を紹介する、活気に満ちた45秒の動画を想像してください。ビジュアルスタイルは、素晴らしい写真の間をダイナミックに移行し、インスピレーションを与えるプロフェッショナルなバックグラウンドミュージックを伴った、現代的でアップビートなものにしてください。HeyGenの直感的なテンプレートとシーンの機能を強調し、さまざまなポートフォリオウェブサイトのテンプレートがどのように命を吹き込まれ、静的な画像がアーティストのスキルを真に表現する魅力的なビジュアルストーリーに変わるかを示してください。

ビデオを生成